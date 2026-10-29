Путин предложил странам Африки российские наработки по цифровизации выборов

Путин заявил о готовности РФ поделиться с Африкой опытом цифровизации выборов

Tекст: Мария Иванова

Такие системы позволяют кратно повысить доверие граждан к избирательной системе, подчеркнул глава государства в ходе пленарного заседания третьего саммита Россия – Африка, передает ТАСС.

«В использовании цифровых технологий у нас очень хорошая практика есть именно в выборных процессах, в электоральных процессах», – заявил Путин.

Он добавил, что цифровизация относится к сквозным технологиям, которые улучшают качество работы в самых разных отраслях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

Президент России Владимир Путин выразил благодарность лидеру Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.

В среду президент Владимир Путин проиллюстрировал отношения Москвы со странами Африки местной поговоркой про глубокие корни и ветер.