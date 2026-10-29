Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.2 комментария
Путин предложил странам Африки российские наработки по цифровизации выборов
Путин заявил о готовности РФ поделиться с Африкой опытом цифровизации выборов
Россия готова поделиться со странами Африки своими технологиями в сфере цифровизации электоральных процессов, заявил президент Владимир Путин.
Такие системы позволяют кратно повысить доверие граждан к избирательной системе, подчеркнул глава государства в ходе пленарного заседания третьего саммита Россия – Африка, передает ТАСС.
«В использовании цифровых технологий у нас очень хорошая практика есть именно в выборных процессах, в электоральных процессах», – заявил Путин.
Он добавил, что цифровизация относится к сквозным технологиям, которые улучшают качество работы в самых разных отраслях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.
Президент России Владимир Путин выразил благодарность лидеру Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.
В среду президент Владимир Путин проиллюстрировал отношения Москвы со странами Африки местной поговоркой про глубокие корни и ветер.