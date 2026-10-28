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Посол Громыко заявил о продолжении военной поддержки Мали со стороны России
Посол Громыко пообещал российскую военную поддержку Мали
Посол России в Мали Игорь Громыко заявил, что Москва продолжит содействовать дружественной республике в противодействии терроризму и укреплении ее оборонного потенциала.
Дипломат Громыко отметил последовательную поддержку Москвой суверенитета, территориальной целостности и единства республики накануне саммита Россия – Африка. Россия помогает малийским властям в борьбе с международным терроризмом, передает РИА «Новости».
«Российская сторона высоко оценивает мужество и стойкость малийских военнослужащих, ведущих непростую борьбу с террористическими формированиями. Наша принципиальная позиция остается неизменной: продолжим оказывать необходимое содействие дружественному малийскому государству в укреплении его безопасности и обороноспособности», – сказал Громыко.
Посол подчеркнул многоплановый и предметный характер сотрудничества государств по линии оборонных ведомств. Особо он отметил роль Африканского корпуса Минобороны.
По словам дипломата, в начале октября малийские вооруженные силы при поддержке российского подразделения провели успешную операцию и восстановили контроль над стратегически важным городом Кидаль на севере страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев назвал Африку одним из наиболее перспективных регионов для развития военно-технического сотрудничества.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о важности взаимодействия России и африканских стран в сфере международной безопасности.
Громыко сообщил о планах республики перерабатывать до 200 т золота ежегодно после запуска аффинажного завода при участии российской компании.