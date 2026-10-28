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Песков: Широкая зона прекращения огня вокруг Алешек оговаривалась изначально
Песков: Зона прекращения огня изначально была шире Алешек
Зона действия режима прекращения огня в районе города Алешки Херсонской области изначально была шире населенного пункта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ну, об этом шла речь, уже два дня об этом говорят. Конечно. Смотрите все заявления внимательно», – приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос о расширении территории действия режима перемирия.
Так он прокомментировал публикацию о заявлении первой леди США Мелании Трамп, которая сообщила о расширении зоны действия прекращения огня.
Ранее Белый дом заявил о достижении договоренности между Россией и Украиной о прекращении огня в Алешках с 29 октября при посредничестве Мелании Трамп для доставки гуманитарной помощи и эвакуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мелания Трамп сообщила о расширении зоны прекращения огня в районе Алешек.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обозначила время действия режима тишины до 22:59 мск 1 ноября.
Дмитрий Песков заявил об отсутствии нарушений при проведении гуманитарной операции.