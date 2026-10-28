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Холдинг сети «Дикси» сменил место регистрации с Кипра в Калининградскую область
Бизнес сети «Дикси» редомицилирован с Кипра в Калининградскую область
Кипрская Dixy Holding Limited, через которую структурирован бизнес торговой сети «Дикси», редомицилирована, то есть проведена смена страны регистрации, из Республики Кипр в Калининградскую область.
Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, передает РИА «Новости».
Запись о регистрации компании в порядке редомициляции внесена в реестр в понедельник, 26 октября. Ранее холдинг был зарегистрирован в Республике Кипр. Новое название юридического лица – международная компания ООО «Дикси Холдинг Лимитед».
Единственным владельцем структуры остается АО «Тандер», операционная структура группы «Магнит». «Магнит» приобрел «Дикси» у Mercury Retail Group в июле 2021 года за 97 млрд рублей.
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