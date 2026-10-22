За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.6 комментариев
Грушко: Диалог с Евросоюзом невозможен без изменения антироссийского курса
Возвращение к нормальным отношениям с Европой невозможно, так как Евросоюз в настоящее время нацелен на подготовку и ведение гибридной войны с Россией, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
Как заявил Грушко на Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле, возврат к взаимодействию с западными странами в привычном формате абсолютно исключен на фоне формирования многополярного мира, передает РИА «Новости».
«Многие задают нам вопрос, а возможен ли поворот или разворот или возвращение к нормальности и в наших отношениях с США, и в наших отношениях с Евросоюзом, Европой. Мы и люди на Западе, которые сейчас определяют политику, заявляем, что ведение дел, как обычно, невозможно», – сказал дипломат.
По словам заместителя министра, восстановление диалога требует коренного изменения нынешнего антироссийского курса Брюсселя. Вся внешняя политика, экономика и военное планирование объединения подчинены задаче ведения гибридной войны с Москвой.
«Разговор о каком-то восстановлении нормальности в наших отношениях не может быть без коренного изменения нынешней внешней политики Евросоюза», – заявил Грушко.
Он подчеркнул, что Евросоюз больше не может считаться мирным проектом, поскольку его главный смысл существования заключается в борьбе с «российской угрозой». При этом в стратегических документах ЕС Россия названа «долговременной угрозой», что подразумевает сохранение такого отношения вне зависимости от ситуации на Украине.
Грушко также добавил, что мир уже стал многополярным, и интересы государств смещаются в других направлениях, что делает невозможным возврат к формату business as usual (с англ. – «как обычно») в отношениях с Западом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал позицию ЕС по торговле с Россией фарисейской.
Ранее депутат Европарламента Фернан Картхайзер охарактеризовал политику ЕС в отношении Москвы как иррациональную.
Президент Сербии Александр Вучич заявил о ведении Евросоюзом гибридной войны против России.