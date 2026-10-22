Песков: Зеленский вряд ли сможет реабилитироваться от нацизма

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Поскольку мы все время говорим о нацистских проявлениях на Украине и о необходимости выкорчевывания этих нацистских проявлений, то, наверное, он как-то пытается реабилитироваться и так далее. Но тем не менее вряд ли это получится на фоне того, что по-прежнему, к сожалению, происходит на Украине», – заявил Песков в интервью «Вестям».

Представитель Кремля пояснил, что ему сложно судить о причинах подобных высказываний Зеленского без знания полного контекста интервью. При этом он обратил внимание на то, что слова украинского лидера прозвучали в момент кульминации скандала между Киевом и Варшавой.

Песков напомнил, что решение городского совета Львова объявить 2027 год годом нацистского подразделения вызвало острую реакцию, из-за которой Польша даже отменяла поставки вооружений в знак протеста. По его мнению, одного этого контраста достаточно для оценки попыток Зеленского оправдаться.

В среду сообщалось, что польские власти приостановили отправку крупного пакета вооружений Киеву в ответ на решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещенная в России экстремистская организация).

Позже Министерство национальной обороны Польши опровергло информацию о приостановке передачи военной помощи Украине в связи с чествованием экстремистской организации.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал от властей Украины официально дистанцироваться от решения объявить во Львове год экстремистской организации.