Против Егора Крида возбуждено дело из-за рекламы алкоголя

УФАС возбудило дело против Егора Крида и Смелянского из-за рекламы алкоголя

Tекст: Дарья Григоренко

Дело в отношении музыкантов Егора Крида и Андрея Смелянского было возбуждено по признакам нарушения сразу нескольких статей закона о рекламе. Уточняется, что вместе с артистами ответчиком выступает и производитель виски, чья продукция фигурировала в клипе во «ВКонтакте», передает ТАСС.

Поводом для разбирательства стала жалоба гражданина, который указал на присутствие рекламы алкоголя в музыкальном ролике. При просмотре специалисты антимонопольной службы выявили демонстрацию бутылки виски без необходимой пометки о рекламном характере контента. Кроме того, в клипе были зафиксированы бранные слова.

Сотрудники УФАС намерены детально изучить все обстоятельства дела. Если будет установлено нарушение закона, музыкантам и производителю алкогольного напитка может грозить административный штраф.

В апреле ФАС выявила нарушение закона о рекламе в телерекламе Т-банка. Ранее ФАС оштрафовала четыре крупных российских банка за распространение ненадлежащей рекламы, включая телерекламу и наружные рекламные конструкции.