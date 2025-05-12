Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?5 комментариев
Против Егора Крида возбуждено дело из-за рекламы алкоголя
УФАС возбудило дело против Егора Крида и Смелянского из-за рекламы алкоголя
Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело в отношении музыкантов Егора Крида и Андрея Смелянского из-за скрытой рекламы виски и ненормативной лексики в клипе, сообщили в пресс-службе ведомства.
Дело в отношении музыкантов Егора Крида и Андрея Смелянского было возбуждено по признакам нарушения сразу нескольких статей закона о рекламе. Уточняется, что вместе с артистами ответчиком выступает и производитель виски, чья продукция фигурировала в клипе во «ВКонтакте», передает ТАСС.
Поводом для разбирательства стала жалоба гражданина, который указал на присутствие рекламы алкоголя в музыкальном ролике. При просмотре специалисты антимонопольной службы выявили демонстрацию бутылки виски без необходимой пометки о рекламном характере контента. Кроме того, в клипе были зафиксированы бранные слова.
Сотрудники УФАС намерены детально изучить все обстоятельства дела. Если будет установлено нарушение закона, музыкантам и производителю алкогольного напитка может грозить административный штраф.
В апреле ФАС выявила нарушение закона о рекламе в телерекламе Т-банка. Ранее ФАС оштрафовала четыре крупных российских банка за распространение ненадлежащей рекламы, включая телерекламу и наружные рекламные конструкции.