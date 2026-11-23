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Ученые подтвердили доказательство нейросетью Claude гипотезы Римана
Две независимые группы исследователей верифицировали представленное математиком компании Anthropic решение знаменитой гипотезы Римана, которое было получено при помощи искусственного интеллекта Claude.
Независимые эксперты подтвердили правильность доказательства математической гипотезы Римана, сформулированной почти 170 лет назад. Решение было найдено математиком из компании Anthropic с помощью модели искусственного интеллекта Claude, пишет Semafor.
Гипотеза Римана – математическое утверждение 1859 года, что все нетривиальные нули дзета-функции Римана ζ (s) имеют действительную часть, равную 1/2. Особое значение гипотезы Римана состоит во взаимосвязи рисунка распределения на критической прямой нетривиальных нулей дзета-функции Римана с асимптотикой распределения простых чисел. Этот вопрос имеет значение как для чистой математики (в теории чисел), так и для прикладной математики (например, для криптографии).
«Если это полностью подтвердится, это станет исторической вехой в математике. Я думаю, что оно, скорее всего, верно», – заявил лауреат Филдсовской премии журналу Nature.
Профессор математики в интервью The New York Times назвал доказательство выдающимся событием. По его словам, в будущем подобных открытий станет больше, и это похоже на «очень умелого жокея верхом на действительно быстрой лошади». Ранее компания OpenAI также опубликовала более 300 математических доказательств, созданных нейросетью под контролем человека.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу математик из американской компании Anthropic Левент Альпеге заявил о нахождении доказательства гипотезы Римана при помощи модели искусственного интеллекта Claude. В сентябре компания OpenAI объявила о решении проблемы Навье – Стокса с помощью искусственного интеллекта. Нейросетевая модель Claude от компании Anthropic перевела сложнейшее математическое доказательство теоремы Ферма в компьютерный код менее чем за две недели.