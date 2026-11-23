Никитин: Транспорт в России адаптируют под потребности пассажиров с детьми

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В обновленной Транспортной стратегии мы впервые сделали семейноцентричность базовым принципом работы всего комплекса. Это значит, что теперь инфраструктура и сервисы на всех видах транспорта системно выстраиваются вокруг потребностей семей с детьми», – приводит слова Никитина РИА «Новости».

Вице-премьер назвал три главных направления: модернизация вокзалов, аэропортов и причалов, развитие «бесшовного» проезда с бронированием сложного маршрута в едином окне, а также единые стандарты качества с соблюдением расписания и информированием.

Никитин рассказал, что «Федеральная пассажирская компания» вместе с «Трансмашхолдингом» проектирует специальный двухэтажный вагон, в котором на нижнем этаже будут семейные купе, а на верхнем – игровая зона и лаундж для родителей. На вокзалах активно открывают игровые пространства и комнаты матери и ребенка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вице-премьер Никитин сообщил о планах оснастить поезда высокоскоростной магистрали Москва – Петербург продуманными зонами для багажа.

В среду Минтранс совместно с Общественным советом, Общественной палатой и перевозчиками подготовил единую памятку для пассажиров с детьми.

В тот же день заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников заявил о намерении компании запустить в 2028 году новые двухэтажные вагоны с детской игровой зоной.