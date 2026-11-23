Российские силовики: Воевавшие в рядах ВСУ французы погибли безымянными

Tекст: Вера Басилая

После отправки иностранных граждан на передовую в рядах Вооруженных сил Украины их след исчезает, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Сейчас ситуация складывается таким образом, что иностранцы, которых ВСУ отправляют на фронт, включая французов, информация о которых периодически поступает, они гибнут безымянными. Их и без того не всегда честно отправляют на передовую. Плюс особенности ведения боевых действий, когда они гибнут, оставаясь фактически безымянными. После отправки на боевую задачу их след теряется», – рассказали силовики.

В силовых структурах добавили, что о предположительном месте гибели зачастую могут знать только отправившие иностранцев командиры. При этом подобная информация, как правило, скрывается от общественности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в Одессе находится большая группа французских наемников, которые ведут себя вызывающе и не платят по счетам в развлекательных заведениях.

Французский сенатор Ален Упер заявил о нарушении правительством конституции в связи с присутствием военнослужащих на Украине.

Глава МИД Франции Барро объяснил отказ кабинета министров запрашивать у парламента разрешение на отправку военных.

В понедельник радиостанция RFI сообщила о тайных действиях Вооруженных сил Франции на территории Украины по меньшей мере с лета.