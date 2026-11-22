Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего мировоззрения, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, не только торжество оружия, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.0 комментариев
Неизвестные попытались захватить храм в Киево-Печерской лавре
В Киево-Печерской лавре группа лиц пытается силой захватить храм преподобного Сергия Радонежского, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы Украинской православной церкви (УПЦ).
«Только что поступило сообщение, что группа лиц пытается силой захватить храм преподобного Сергия Радонежского Киево-Печерской лавры… На место происшествия вызвали полицию», – написал Чекман в соцсетях, его сообщение приводит РИА «Новости».
Украинские власти организовали масштабную волну гонений на УПЦ, ссылаясь на ее связь с Россией. В разных регионах Украины приняты решения о запрете деятельности церкви, а СБУ проводит обыски и заводит уголовные дела против духовенства в поисках доказательств «антиукраинской деятельности».
Сотни храмов УПЦ были захвачены раскольниками при поддержке местных властей, при этом священники и миряне подвергаются физическому насилию. С 23 сентября 2024 года на Украине вступил в силу закон, позволяющий запретить УПЦ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг конгрессмены США в письме Владимиру Зеленскому потребовали прекратить преследование УПЦ.
Адвокат, представляющий интересы монахов Киево-Печерской лавры, подвергся нападению во время судебного заседания в Киеве.
Украинские силовики силой захватили старинный Спасо-Преображенский храм канонической церкви в селе Белозерье Черкасской области.