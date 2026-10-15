Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.3 комментария
На суде по делу Киево-Печерской лавры напали на адвоката УПЦ
Активист напал на адвоката УПЦ в суде по делу Киево-Печерской лавры
Адвокат, представляющий интересы монахов Киево-Печерской лавры от канонической Украинской православной церкви, подвергся нападению во время судебного заседания в Киеве, сообщил другой адвокат, защищающий интересы канонической УПЦ, Никита Чекман.
Нападение произошло после того, как защитник решил заявить отвод, поскольку суд отказал ему в ознакомлении с материалами дела, заявил Чекман, передает ТАСС.
По его словам, после объявления перерыва на адвоката оказали физическое давление. Чекман уточнил, что активист по фамилии Пшеничный толкнул его коллегу и начал угрожать телесными повреждениями. В суд вызвали наряд полиции.
На заседании в Киеве рассматривается иск УПЦ, оспаривающей законность лишения церкви права на пользование храмами Верхней лавры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца суд на Украине отобрал у канонической церкви Покровский храм XVII века.
В сентябре суд в Киеве перенес заседание о ликвидации митрополии УПЦ.
Летом МИД России заявил, что Киев превратил религию в поле для экспериментов.