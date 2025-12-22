Неизвестные в Чернигове повалили символ Хануки

Tекст: Вера Басилая

Неизвестные в Чернигове на севере Украины снесли менору – символ еврейского праздника Ханука, оставив на месте граффити с призывом к нарушению равноправия граждан, передает ТАСС.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, ведутся поиски причастных к данному правонарушению. В полиции акцентировали, что расследование уже начато, а также предпринимаются меры для установления личностей злоумышленников.

Праздник Ханука длится восемь дней и в этом году начался 14 декабря. Традиция требует ежедневно зажигать новое количество свечей, используя специальную девятисвечную ханукию, устанавливаемую на окне или у двери как публичный символ верности иудаизму.

Свечи Хануки зажигают в память о чуде, произошедшем в 164 году до нашей эры при повторном освящении Второго храма в Иерусалиме. Согласно традиции, единственный кувшин чистого масла, обнаруженный в храме, горел не один день, как предполагалось, а восемь, пока не был вновь освящен храм.

В 2021 году в Днепропетровске неизвестные повалили ханукальный светильник. Полиция задержала подозреваемых по горячим следам.