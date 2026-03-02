Эксперт: Война на Ближнем Востоке болезненно ударила по мировой гражданской авиации

Эксперт Пантелеев: Атака на Иран болезненно ударила по мировой гражданской авиации

Tекст: Татьяна Косолапова

«Конфликт на Ближнем Востоке очень болезненно ударил по мировой гражданской авиации, прежде всего по авиаотрасли тех стран, которые вовлечены в боевые действия. Также в ОАЭ есть ряд крупных авиакомпаний и хабов, обеспечивающих связанность многих десятков крупных городов на разных континентах», – говорит Пантелеев.

Он поясняет, что речь не идет о том, что наступил паралич мировой авиаотрасли. Во-первых, хоть это и крупные глобальные хабы, но существуют альтернативы. Во-вторых, хоть этот регион и используется для транзита, но выполнять полеты можно по северному коридору, в воздушном пространстве Казахстана, Азербайджана, Грузии и Армении и далее – в Турцию или страны Евросоюза.

«Что касается российской авиаотрасли, то затронутые конфликтом направления традиционно востребованы среди россиян и как места отдыха, и как крупные транспортные узлы. Пусть и с увеличением затрат, но во многие пункты назначения можно отправиться со стыковкой в альтернативных хабах. Тем же, кто планирует лететь в ОАЭ, стоит как минимум перебронировать билет на другую дату, либо вовсе отказаться от поездки», – рекомендует собеседник.

В худшей ситуации, по словам аналитика, оказались те, кто сейчас находится не дома и не может вернуться в Россию по уже оплаченным билетам. Им, считает он, стоит рассмотреть альтернативные маршруты возвращения.

«Если мы говорим о риске затяжного конфликта, то российские авиакомпании лишены возможности полетов по востребованным направлениям. Однако в условиях дефицита флота для них не составит труда перераспределить провозные емкости, направив их туда, где есть высокий спрос, где можно заработать», – замечает Пантелеев.

Авиаэксперт отмечает, что на данный момент закрыто воздушное пространство Ирана, Ирака, Израиля и Иордании, ограничения вводились в Омане и Сирии, есть проблемы с полетами в ОАЭ, Катар, Бахрейн, Саудовскую Аравию. Однако если говорить о том же самом Египте, то там полеты не запрещаются. Поэтому в ряде случаев приходится корректировать маршруты, что приводит к увеличению продолжительности полета, что, по мнению собеседника, не критично.

Ранее американские СМИ сообщили, что конфликт на территории Ирана приостановил все рейсы крупнейших аэропортов Ближнего Востока. Больше всего отмен пришлось на аэропорты Дубая и Дохи.