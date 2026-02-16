Крупнейший протест в ходе Мюнхенской конференции посвятили Ирану, а не Украине

Politico: Крупнейший протест в ходе Мюнхенской конференции посвятили Ирану

Tекст: Елизавета Шишкова

Крупнейший митинг во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности в этом году был посвящен Ирану, а не Украине, сообщило издание Politico.

Несмотря на то что многие дискуссии касались украинского конфликта, демонстрация противников иранских властей собрала более 200 тыс. человек. В прошлом году самая массовая акция была в поддержку Украины, передает ТАСС.

Митинг посетил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), напомнивший об обещании президента США помочь иранским протестующим. Политик заявил, что если за подобным обещанием не следует действий, то «на Америку нельзя положиться». Он добавил, что его участие в демонстрации является выполнением обещания, чтобы Запад не выглядел «пустобрехом».

Мюнхенская конференция по безопасности, прошедшая с 13 по 15 февраля, традиционно сопровождается протестными акциями. Демонстрации обычно посвящены актуальным темам. Также в них регулярно принимают участие антиглобалисты и пацифисты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве 17 февраля намечены непрямые переговоры между Ираном и США по ядерной программе при посредничестве Омана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия сделки с Ираном возможны «травматичные и драматичные события».

Секретарь Совета обороны Ирана Али Шамхани предупредил о высокой степени готовности военных и мощном ответе на любые нападения.