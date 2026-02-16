Крупнейший протест в ходе Мюнхенской конференции посвятили Ирану, а не Украине

Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
Politico: Крупнейший протест в ходе Мюнхенской конференции посвятили Ирану
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности самой масштабной акцией стала антииранская демонстрация, собравшая более 200 тыс. человек, сообщило издание Politico.
Крупнейший митинг во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности в этом году был посвящен Ирану, а не Украине, сообщило издание Politico.
Несмотря на то что многие дискуссии касались украинского конфликта, демонстрация противников иранских властей собрала более 200 тыс. человек. В прошлом году самая массовая акция была в поддержку Украины, передает ТАСС.
Митинг посетил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), напомнивший об обещании президента США помочь иранским протестующим. Политик заявил, что если за подобным обещанием не следует действий, то «на Америку нельзя положиться». Он добавил, что его участие в демонстрации является выполнением обещания, чтобы Запад не выглядел «пустобрехом».
Мюнхенская конференция по безопасности, прошедшая с 13 по 15 февраля, традиционно сопровождается протестными акциями. Демонстрации обычно посвящены актуальным темам. Также в них регулярно принимают участие антиглобалисты и пацифисты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве 17 февраля намечены непрямые переговоры между Ираном и США по ядерной программе при посредничестве Омана.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия сделки с Ираном возможны «травматичные и драматичные события».
Секретарь Совета обороны Ирана Али Шамхани предупредил о высокой степени готовности военных и мощном ответе на любые нападения.