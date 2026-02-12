Трамп пригрозил Ирану «травматичными и драматичными» событиями

Tекст: Катерина Туманова

«Я буду говорить с ними столько, сколько захочу, и посмотрим, сможем ли мы заключить сделку. А если не сможем, нам придется перейти ко второму этапу. Второй этап будет для них очень тяжелым», – цитирует Трампа в Белом доме РИА «Новости».

По словам американского лидера, Тегеран должен быть заинтересован в сделке с США, он напомнил, что однажды Иран уже пропустил возможность договориться и получил «Полуночный молот».

«С Ираном нам нужно заключить сделку. Иначе всё будет очень травматично, очень драматично. <...> Им следовало заключить сделку в первый раз, но они получили «Полуночный молот», и для Ирана это будет очень травматично», – сказал Трамп.

Он также отметил, что намерен договориться с Ираном очень быстро.

«Я думаю, это произойдет в течение следующего месяца или около того. Это не должно занять много времени, это должно случиться быстро. Они должны согласовать всё очень быстро», – заявил глава Белого дома.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран и США завершили переговоры по ядерной программе в Омане 6 февраля. Вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами заявил о готовности снизить уровень обогащения запасов урана при условии отмены всех санкций США против Тегерана.

МИД Ирана сообщил о сохранении непрямого формата переговоров с США. МИД Турции заявил о готовности США допустить обогащение урана в Иране.