AP: Израиль решил изъять 180 га археоземель на Западном берегу Иордана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Израильская гражданская администрация намерена изъять 180 га археологически ценных земель в районе деревни Севастия на Западном берегу реки Иордан, где в древности находилась столица Северного Израильского царства, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Речь идет о территориях, на которых палестинцы ведут сельское хозяйство. По данным, большая часть археологического памятника размещена в зоне C, которую согласно соглашению «Осло II» 1995 года контролируют израильские власти, а сама деревня Севастия находится в зоне B под управлением Палестинской национальной администрации.

Израильские власти ранее уже анонсировали планы по развитию археологического памятника в туристическую зону и теперь приступают к изъятию соответствующих земель. На это выделено 9,24 млн долларов, а палестинской стороне предоставили 14 дней для подачи возражений против решения.

Израильская правозащитная организация Peace now отмечает, что археологические раскопки уже начались и нынешний проект стал крупнейшим случаем изъятия подобных земель в Палестине. До этого максимальный объем изымаемых территорий составлял 28 га на юге Западного берега.

Район Севастии отличается богатой историей – здесь находился древний город Самария, служивший столицей, а в римский период поселение имело большое значение. Считается, что именно здесь был погребен Иоанн Креститель.

