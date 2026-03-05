О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Сенат США отклонил попытку ограничить военные полномочия Трампа
Сенат США отказался ограничивать полномочия Дональда Трампа на ведение боевых действий против Ирана, несмотря на гибель шести американских военнослужащих за четыре дня операций.
Сенат США отклонил инициативу о введении ограничений на полномочия президента Дональда Трампа по продолжению военных действий против Ирана без одобрения Конгресса, передает The New York Times.
Голосование прошло практически по партийной линии: пятьдесят три сенатора выступили против рассмотрения резолюции, сорок семь поддержали инициативу.
Авторы резолюции, демократы Тим Кейн и республиканец Рэнд Пол, пытались воспользоваться положением закона 1973 года, предусматривающим ускоренное рассмотрение подобных инициатив. Однако в рядах республиканцев только Пол поддержал ограничение полномочий президента, остальные члены партии проголосовали против.
Среди демократов исключение составил Джон Феттерман, который выступил против резолюции из-за своей поддержки Израиля и нежелания ограничивать власть президента в вопросах защиты союзника.
Перед голосованием сенатор Кейн заявил: «Американцы хотят, чтобы президент Трамп снижал цены, а не втягивал нас в бесконечные войны», подчеркнув, что глава государства начал удары по Ирану без одобрения Конгресса.
Республиканцы оправдывают военную кампанию необходимостью реагировать на угрозы со стороны Ирана, отмечая гибель верховного лидера Али Хаменеи и его советников в результате ударов США и Израиля. Сенатор Роджер Уикер выразил соболезнования по поводу гибели шести американских военных и отметил многолетние потери США в регионе.
Министр обороны Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн заявили, что США и Израиль продолжают массированные воздушные удары по Ирану, а операция переходит в более интенсивную фазу. По их словам, иранская баллистическая программа и военно-морской флот понесли серьезные потери, а удары постепенно расширяются вглубь территории страны.
Ряд республиканцев, в частности Джош Хоули, выразили готовность пересмотреть свою позицию, если кампания выйдет за пределы воздушных ударов и потребует ввода наземных войск.
Следующее голосование по аналогичной инициативе ожидается в Палате представителей, где ее также, вероятно, ждет провал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15 над Кувейтом. ПВО Ирана также сбили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Власти Кувейта сообщили о крушении нескольких военных самолетов США.