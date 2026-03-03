Axios сообщил о переговорах Трампа с курдами после начала атаки на Иран

Tекст: Денис Тельманов

Дональд Трамп после начала военной операции США и Израиля против Ирана провел закрытые переговоры с лидерами курдских формирований в Ираке, передает портал Axios.

По данным портала, беседа состоялась в воскресенье и касалась обсуждения хода войны и возможных дальнейших событий на Ближнем Востоке.

Трамп связался с Масудом Барзани и Бафелем Талабани, которые возглавляют две крупнейшие курдские фракции в Ираке.

Разговор состоялся на следующий день после того, как по иранским объектам, включая Тегеран, были нанесены удары.

Подробности переговоров не раскрываются. Источники отмечают, что обсуждались сценарии развития ситуации после эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном.

США и Израиль 28 февраля начали массированные удары по иранской территории. Иран, в ответ, наносит удары по израильским объектам и американским военным базам в регионе.

Израильская армия в южном пригороде Бейрута атаковала здание, где располагается ливанский телеканал Al-Manar, связанный с «Хезболлах».