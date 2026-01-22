  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 14 украинских беспилотников
    Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    Сергей Миркин Как Зеленский зачищает политическую поляну на Украине

    На фоне энергетического кризиса и провалов ВСУ на фронте политические позиции Зеленского слабеют. В такой ситуации репрессии – один из способов удержать власть. Но есть ли для этого у офиса Зеленского силовой и правоохранительный ресурс?

    Илья Ухов Национальную гордость осетин оскорбили пьянством

    Важно защитить уникальное национальное разнообразие, не дать прорасти семенам нетерпимости, уничтожающей традиционный уклад на Северном Кавказе.

    22 января 2026, 07:09 • Новости дня

    Трамп заявил о коллапсе энергетики ЕС из-за возобновляемых источников энергии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Попытки европейских стран перейти на возобновляемые источники энергии оборачиваются для них коллапсом энергетической системы, заявил президент США Дональд Трамп на экономическом форуме в Давосе.

    Трамп назвал ветряные электростанции убыточными и неэффективными, он заявил, что власти США демонтируют их и не разрешают строительство новых, передает РИА «Новости».

    «Вместо того, чтобы закрывать энергетические заводы, мы их открываем. Надо двигаться в сторону атомной энергетики. Ну, разрушайте ваши земли», – сказал глава Белого дома.

    По его словам, каждое вращение винта на ветряных электростанциях Европы приносит ей убыток в 1 тыс. долларов.

    До этого Трамп заявлял, что Европа за последние десятилетия движется в неверном направлении.

    21 января 2026, 12:21 • Новости дня
    Дмитриев прокомментировал заявление премьера Бельгии о вассалах ЕС

    Глава РФПИ Дмитриев прокомментировал заявление премьера Бельгии о вассалах ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал в соцсети слова бельгийского премьера о роли Евросоюза по отношению к США, отметив сложность выбора.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отреагировал на слова премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о положении Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Дмитриев в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал: «Трудный выбор вассалов».

    Премьер-министр Бельгии ранее заявил, что быть счастливым вассалом – одно, а несчастным рабом – несколько другое. Так он охарактеризовал зависимость Евросоюза от США.

    Ранее руководство Евросоюза заявило, что не собирается вступать в противостояние с США из-за Гренландии. Евросоюз подчеркнул готовность защищать свои интересы в регионе.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии показывает нарастание кризиса внутри западного общества.

    21 января 2026, 08:43 • Новости дня
    Подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США

    FT: Подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США

    Подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запланированное объявление на Всемирном экономическом форуме в Давосе о заключении плана по восстановлению Украины на сумму 800 млрд долларов было отложено из-за споров между США и Европой, сообщает газета Financial Times.

    По данным Financial Times, запланированное объявление о заключении плана по восстановлению Украины на сумму 800 млрд долларов было отложено, передает РИА «Новости».

    В публикации говорится, что соглашение должны были подписать Украина, страны Европы и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Издание приводит слова неназванных чиновников, которые сообщили, что отмена планов произошла из-за глубоких разногласий между европейскими столицами и Вашингтоном. Основные споры касаются ситуации вокруг Гренландии и идеи создания «Совета мира» по Газе, предложенной президентом США Дональдом Трампом.

    Один из источников отметил: «Никакого подписания на данный момент». Другой добавил, что европейские столицы не могут игнорировать действия Трампа по Гренландии, одновременно обсуждая сотрудничество по украинскому вопросу.

    Украинский источник сообщил, что подписание плана процветания между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Давосе отменено.

    Владимир Зеленский отказался ехать на Всемирный экономический форум в Швейцарии.

    Издание Politico писало, что Дональд Трамп не захотел встречаться с Зеленским в Давосе.

    Украинская делегация вынуждена бороться за внимание на форуме.

    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    21 января 2026, 10:21 • Новости дня
    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»

    Трамп ответил Европе, что «торговая базука» срикошетит обратно

    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Любые новые торговые меры со стороны Евросоюза против США срикошетят обратно, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент Дональд Трамп прокомментировал угрозы Евросоюза применить так называемую торговую базуку против США, передает РИА «Новости».

    В интервью каналу NewsNation он отметил, что европейцы уже прибегают к подобным мерам, однако, по его мнению, не до конца осознают последствия таких шагов.

    «При этом они уже применяют «торговые базуки», и это срикошетит обратно», – отметил Трамп.

    Он подчеркнул, что любые ограничительные действия Брюсселя против Вашингтона вернутся к европейским странам рикошетом. Президент выразил уверенность, что подобная политика приведет к негативным последствиям для самой Европы.

    Глава Белого дома в субботу сообщил о введении с февраля пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии, которая с июня увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Штатами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что Евросоюз обладает «очень мощными» торговыми инструментами для ответа на новые американские пошлины.

    Макрон отдельно отметил наличие у ЕС «инструмента против принуждения», известного как «торговая базука».

    21 января 2026, 08:22 • Новости дня
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления, сообщает Bloomberg.

    Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника, участвующего во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщило о риске, что Европа может согласиться отдать Гренландию США в попытке угодить Вашингтону. Собеседник агентства отметил, что многие европейцы считают завершенным послевоенный мировой порядок, а возможный захват территорий президентом США Дональдом Трампом может радикально изменить политическую ситуацию в мире, передает ТАСС.

    По оценке источника, европейские лидеры могут согласиться на уступку Гренландии в очередной попытке умиротворить Белый дом.

    Bloomberg пишет, что европейские чиновники были шокированы быстрым переходом США от дружественного взаимодействия к враждебному и потерей поддержки. Некоторые представители ЕС признали, что не понимают, как реагировать на постоянно меняющиеся угрозы и требования со стороны Вашингтона, которые, по их словам, лишены логики.

    В публикации отмечается, что возобновление требований президента США к Дании о передаче крупнейшего в мире острова совпало с новыми угрозами тарифов и попыткой Вашингтона создать альтернативный ООН глобальный форум по безопасности. Это происходит на фоне уязвимости европейского сообщества, экономических трудностей и утраты уверенности в американских гарантиях безопасности.

    Bloomberg подчеркивает, что Евросоюз, и без того расколотый конфликтом на Украине, сталкивается с ощущением потери контроля и нарастанием враждебности в отношениях с Белым домом.

    Власти Гренландии планируют создать специальную группу для подготовки населения к возможным военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Европу проявить силу в ситуации с Гренландией и прекратить льстить Дональду Трампу.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с Гренландией показывает кризис внутри западного общества.

    21 января 2026, 12:02 • Новости дня
    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»

    Политолог Рар: В Евросоюзе совсем скоро произойдет раскол из-за «Совета мира»

    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Евросоюзе совсем скоро произойдет раскол. Многие европейские страны юга поймут, что экономически им выгоднее работать с Россией, США, Китаем и попросятся в «новую ООН». Остальные, в частности Британия и Германия, попытаются сплотить северные страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал сообщения о том, что большинство членов ЕС отказались войти в «Совет мира».

    «Нынешний Давос может войти в историю как начало конца прежней Организации Объединенных Наций. Дональд Трамп предлагает миру некую новую «Ялту 2.0» – создание клуба главных мировых держав для укрепления будущего мирового порядка», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что с похожей идеей ранее выступал Владимир Путин, однако тогда США не отреагировали на инициативу. «Если сейчас страны БРИКС поддержат инициативу по формированию «клуба мира», то в мировой политике появится зародыш некой альтернативы ООН, а прежняя начнет постепенно отмирать», – прогнозирует собеседник.

    По оценкам Рара, европейские лидеры «жутко боятся» такого развития события. «В своей ошеломляющей самонадеянности они решили блокировать попытки Трампа манифестировать новый многополярный мир. Европа опасается, что этот орган просто размоет старый прозападный порядок, «основанный на правилах», – уточнил политолог.

    На этом фоне он процитировал американского лидера, который сказал, что у европейцев «слабые карты». «Я предполагаю, что в Евросоюзе совсем скоро произойдет раскол. Многие европейские страны юга поймут, что экономически им выгоднее работать с Россией, США, Китаем, нежели чем с Брюсселем, и попросятся в «новую ООН». Остальные, такие как Британия и Германия, попытаются сплотить северные страны в новую Европу», – считает аналитик.

    Ранее стало известно, что большинство стран Евросоюза отклонили предложение Дональда Трампа войти в «Совет мира» по Газе. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, европейцы опасаются, что новая структура призвана оттеснить на второй план ООН как площадку для урегулирования глобальных конфликтов. Кроме того, переживания у ЕС вызвало приглашение в Совет президента России Владимира Путина.

    Напомним, о формировании «Совета мира» по Газе Трамп объявил 16 января. В его состав вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Британии Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, уточнили в Белом доме.

    Позднее СМИ выяснили, что администрация Трампа предлагает странам, которые хотели бы в течение более чем трехлетнего периода состоять в Совете, внести взнос в размере одного миллиарда долларов. «Каждое государство-член занимает место сроком не более чем на три года с возможностью продления по решению председателя. Трехлетний срок членства не применяется к государствам-членам, которые внесут более одного млрд долларов наличными в «Совет мира» в течение первого года», – говорится в проекте устава организации, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

    Как следует из документа, Трамп станет первым председателем совета и будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство-член будет иметь один голос, решения совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя. В проекте устава совет описывается как «международная организация, стремящаяся содействовать стабильности и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта».

    По информации портала Axios, Трамп пригласил руководителей 58 государств войти в состав Совета, среди них Россия и Белоруссия. Причем Александр Лукашенко уже подписал документ о присоединении Минска к инициативе американского лидера. В Кремле же заявляли, что пока не знают всех деталей создания структуры и рассчитывают получить разъяснения от Вашингтона.

    По словам источника Axios, глава Белого дома в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, скорее всего, противопоставит деятельность «Совета мира» работе ООН. «Я подозреваю, он сделает вывод, что это антагонист ООН», – пояснил собеседник портала. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что предложенный Трампом орган нужен только для сохранения гегемонии США.

    21 января 2026, 10:45 • Новости дня
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Трампу нужно закрасить на картах мира Гренландию в «звездно-полосатый колер» и остаться навечно в истории. Однако случай с Гренландией не имеет аналогий с ситуацией в России, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказал мнение, что обсуждение Гренландии на форуме в Давосе может стать неожиданно интересным.

    По его словам, «трусливые европейские лидеры» будут стремиться передать США фактический контроль над островом, сохраняя формальную принадлежность Дании.

    Медведев подчеркнул, что Дональд Трамп заинтересован не только в фактическом контроле, а в официальном присоединении Гренландии к США, чтобы войти в историю наравне с отцами-основателями страны. По его словам, Трампу нужно закрасить на картах мира остров в «звездно-полосатый колер», остаться навечно в истории и «одновременно стать как президент России».

    Медведев также сравнил ситуацию с возвращением Россией своих территорий и заявил, что случай с Гренландией не имеет аналогий, поскольку этот остров никогда не принадлежал США.

    «В ходе СВО и в результате референдумов Россия вернула себе именно свои земли, которые веками входили в ее состав, вместе со своими людьми. Гренландия – совсем не то. Она никогда не была напрямую связана со Штатами, хотя те и пытались ее несколько раз купить», – заметил Медведев.

    Он обратил внимание, что Трамп может стремиться укрепить позиции Америки, ликвидировав НАТО, однако неясно, позволит ли ему это сделать нынешняя политическая ситуация.

    «Вопрос прежде всего в том, какую цену готов заплатить нынешний хозяин Белого дома для достижения этой цели», – пишет Медведев.

    СМИ писали, что европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с Гренландией показывает кризис внутри западного общества.

    21 января 2026, 07:42 • Новости дня
    Трамп репостнул сообщение, где ООН и НАТО названы врагами США
    Трамп репостнул сообщение, где ООН и НАТО названы врагами США
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп опубликовал скриншот заявления одного из блогеров, в котором говорится, что Североатлантический альянс и ООН являются настоящими врагами США.

    Трамп репостнул сообщение блогера под псевдонимом Bobby D, в котором заявляется, что Россия и Китай не являются врагами Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    «Китай и Россия – страшилки, тогда как реальная угроза – ООН, НАТО и их «проповеди», – говорится в этом посте.

    Отмечается, что президент США разместил скриншот записи.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш отказался участвовать во Всемирном экономическом форуме, официальной причиной отказа он назвал заболевание.

    Напомним, Трамп решил провести в Давосе церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по сектору Газа.

    21 января 2026, 14:53 • Новости дня
    Отменена встреча Трампа и Мерца в Давосе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Планируемая встреча президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Фридриха Мерца в Давосе отменена из-за задержки с перелетом американского лидера, передает Reuters со ссылкой на источник.

    Планируемая встреча президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Фридриха Мерца на Всемирном экономическом форуме в Давосе была отменена из-за задержки рейса американского лидера, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Решение стало неожиданным для обеих сторон, поскольку ранее правительство Германии направило запрос на проведение переговоров, а Вашингтон также выразил заинтересованность в диалоге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп запланировал выступить в Давосе с обращением к странам Евросоюза.

    Германия пригрозила применить против США так называемую торговую базуку.

    Трамп сменил самолет из-за поломки при вылете на форум в Давос.

    21 января 2026, 17:32 • Новости дня
    Трамп: Европа движется в неправильном направлении
    Трамп: Европа движется в неправильном направлении
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа за последние десятилетия движется в неверном направлении.

    По его словам, некоторые регионы континента стали неузнаваемыми, передает ТАСС.

    «Некоторые места в Европе, откровенно говоря, более неузнаваемы. Можно об этом спорить, но здесь нет предмета спора», – подчеркнул Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Американский лидер оценил происходящие в Европе изменения как «крайне негативные». Он отметил, что по-прежнему любит Европу и желает ей благополучия, но обеспокоен текущими тенденциями.

    Трамп считает, что на европейские страны серьезно влияют бесконтрольная миграция, рост импорта и переход на зеленую энергетику.

    Ранее сообщалось, что Трамп выступит в Давосе с особым обращением к ЕС.

    21 января 2026, 08:39 • Новости дня
    Трамп пересел на другой самолет из-за поломки при вылете в Давос

    CBS: Трамп пересел на другой самолет из-за поломки при вылете в Давос

    Трамп пересел на другой самолет из-за поломки при вылете в Давос
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп был вынужден сменить авиаборт из-за технических неполадок при вылете на Всемирный экономический форум в Давосе, сообщает журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс.

    По данным Джейкобс, президент США Дональд Трамп был вынужден пересесть на самолёт меньшего размера из-за технических неполадок на борту основного лайнера Air Force One, передает РИА «Новости».

    По ее словам, инцидент произошёл во время подготовки вылета президента в Давос.

    В Белом доме уточнили, что после обнаружения неисправности борт Трампа вернулся обратно в США. Как ранее сообщало агентство Reuters, самолет приземлился на базе Эндрюс недалеко от Вашингтона.

    Ранее СМИ писали, что Дональд Трамп решил провести в Давосе церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по сектору Газа.

    Axios пишет, что Дональд Трамп планирует приехать на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне усиления своего влияния после угроз введения тарифов странам НАТО из-за Гренландии и расширения полномочий «Совета мира» за пределы Газы.

    21 января 2026, 09:05 • Новости дня
    Большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира»

    FT: Большинство стран ЕС отказались вступать в «Совет мира» из-за ООН и Путина

    Большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира»
    @ Kira Hofmann/picture alliance/BMF/photothek/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство стран Евросоюза отказались поддержать инициативу создания «Совета мира» из-за опасений по поводу усиления влияния США и возможного участия в нем президента России Владимира Путина, сообщает The Financial Times.

    По данным Financial Times, большинство государств Евросоюза отказались принимать участие в создании «Совета мира», инициированного США, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что приглашения от США получили представители многих стран, однако «большинство стран ЕС отклонили эти приглашения».

    Financial Times отмечает, что среди европейских политиков закрепились опасения по поводу подлинных целей формирования «Совета мира». В частности, в Европе считают, что новая структура может отодвинуть ООН на второй план как ключевую международную площадку для разрешения глобальных конфликтов.

    По информации источников газеты, дополнительные сомнения у представителей ЕС вызвало приглашение в «Совет мира» президента России Владимира Путина. Отмечается, что участие Москвы может восприняться как легитимизация подхода Вашингтона к международным вопросам.

    Идею создания «Совета мира» ранее озвучил президент США Дональд Трамп, который заявил о намерении пригласить в новую структуру лидеров разных государств – в том числе России и Белоруссии – для обсуждения выхода из кризиса вокруг сектора Газа.

    Ранее СМИ писали, что якобы Дональд Трамп решил провести в Давосе церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по сектору Газа.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил приглашение войти в этот совет.

    Песков заявил, что Москва пока не знает всех деталей инициативы и рассчитывает получить разъяснения от США.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ложью заявления о необходимости внести для участия в совете миллиард долларов.

    21 января 2026, 18:15 • Новости дня
    Трамп напомнил о спасении Гренландии Америкой во Второй мировой войне
    Трамп напомнил о спасении Гренландии Америкой во Второй мировой войне
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне.

    Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Соединенные Штаты спасли Гренландию во время Второй мировой войны, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Дания капитулировала перед Германией всего за шесть часов боев и не могла защитить ни себя, ни Гренландию.

    «Мы видели это во время Второй мировой войны, когда Дания пала перед Германией всего после шести часов боев и оказалась полностью неспособной защитить ни себя, ни Гренландию... Мы сочли своим долгом направить собственные силы, чтобы удержать территорию Гренландии и обеспечить ее безопасность», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Гренландии объявили о создании специальной группы для подготовки граждан к военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США захватить остров.

    Руководство ЕС заявило, что не будет вступать в противостояние с США по вопросу Гренландии, но готово защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что спор вокруг Гренландии связан с последствиями колониальной эпохи.

    21 января 2026, 12:29 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС решительно ответить на пошлины США
    Фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС решительно ответить на пошлины США
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о решимости Евросоюза принять ответные меры против новых тарифов США на европейские товары из-за ситуации вокруг Гренландии.

    Европейский союз готов ответить на введение новых тарифов президентом США Дональдом Трампом, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед Европарламентом, передает Bloomberg.

    По ее словам, Европа предпочитает диалог и поиск решений, но при необходимости «полностью готова действовать с единством, срочностью и решимостью».

    Фон дер Ляйен отметила, что возврата к прежнему мировому порядку, который строился десятилетиями при сотрудничестве с США, больше не будет. Она подчеркнула: «Перемены в международном порядке не только тектонические – они необратимы. Мы теперь живем в мире, определяемом грубой силой».

    Дональд Трамп ранее объявил о введении десятипроцентного тарифа на товары из восьми европейских стран с 1 февраля, с ростом до 25% в июне, если ему не позволят приобрести Гренландию – автономный регион Дании, которая является членом НАТО и ЕС. В ответ на это лидеры ЕС проведут экстренное заседание в Брюсселе, чтобы обсудить возможные ответные меры.

    По словам фон дер Ляйен, дополнительные тарифы были бы «просто ошибкой», учитывая общий интерес ЕС и США к безопасности Арктики. Она подчеркнула, что торговая эскалация между союзниками только усилит внешних противников, которых обе стороны стремятся не допустить в свою стратегическую сферу.

    В связи с кризисом вокруг Гренландии Европарламент уже собирается отложить ратификацию крупного торгового соглашения с США. Фон дер Ляйен также заявила, что ЕС готовит масштабные инвестиции в экономику и инфраструктуру Гренландии, а также намерен укреплять сотрудничество по вопросам безопасности с Британией, Канадой, Норвегией и Исландией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до достижения договоренностей о приобретении Гренландии.

    Европейский парламент готов приостановить одобрение торгового соглашения с США из-за новых возможных тарифов. Германия на экстренном саммите ЕС в Брюсселе призвала Еврокомиссию применить «торговую базуку» против США по ситуации вокруг Гренландии.

    21 января 2026, 17:42 • Новости дня
    Трамп заявил, что США не должны помогать Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп подчеркнул, что урегулирование кризиса на Украине, по его мнению, должно стать заботой Европы.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не должен заниматься вопросом урегулирования кризиса на Украине, так как это ответственность Европы, передает ТАСС. Такое заявление он сделал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    «Они не ценят то, что мы делаем. Я говорю о НАТО, я говорю о Европе. Они должны заниматься Украиной, а мы не должны. США очень далеко, нас разделяет большой прекрасный океан, мы не имеем к этому никакого отношения», – заявил Трамп, рассуждая о возможности урегулирования украинского кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп планирует выступить с особым обращением к европейским лидерам на Всемирном экономическом форуме.

    21 января 2026, 10:50 • Новости дня
    AP указало на ложь Трампа в отчете о работе президента США
    AP указало на ложь Трампа в отчете о работе президента США
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе почти двухчасовой пресс-конференции американский лидер Дональд Трамп подвел итоги первого года нового президентского срока, вновь озвучив опровергнутые заявления о победе на выборах 2020 года, сообщили СМИ.

    Как пишет Associated Press (AP), Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам первого года нового президентского срока вновь озвучил ряд недостоверных заявлений. Журналисты подробно разобрали высказывания президента США, указав на многочисленные фактические ошибки в его оценке выборов, внешней политики, экономики, энергетики и природных катастроф.

    Комментируя итоги выборов 2020 года, Трамп заявил: «...человек, который не выиграл выборы, кстати, это были подтасованные выборы. Теперь все это знают». Как отмечает AP, это заявление неоднократно опровергалось судами, госчиновниками и даже членами администрации самого Трампа – в 2020 году тогдашний генпрокурор Уильям Барр сообщил, что доказательств масштабных фальсификаций найдено не было. Победу на тех выборах одержал Джо Байден, набрав 306 голосов выборщиков против 232 у Трампа, а также опередив его более чем на 7 млн голосов избирателей.

    Говоря о международных конфликтах, Трамп заявлял, что «я урегулировал восемь войн». По данным AP, это преувеличение – хотя президент США действительно участвовал в переговорах между разными странами, большинство конфликтов по-прежнему далеки от окончательного разрешения. Например, в Газе боевые действия не прекращены, а соглашение между Арменией и Азербайджаном еще не ратифицировано. Кроме того, ни между Сербией и Косово, ни между Египтом и Эфиопией не было войны в течение второго срока Трампа, и его влияние на улучшение отношений ограничено.

    В экономическом блоке выступления Трамп отмечал, что унаследовал рекордную инфляцию. На самом деле, по информации AP, максимум инфляции в период Байдена пришелся на июнь 2022 года и составил 9,1%, но в истории США уже бывали более тяжелые периоды – например, в 1980 году инфляция превышала 13%, а во времена Первой мировой войны могла достигать 20%. К концу 2025 года инфляция в стране снизилась до 2,7%.

    Что касается энергетики, Трамп заявил: «Я говорю – чистый, красивый уголь. Я никогда не говорю слово «уголь», только с прилагательными «чистый, красивый»». В действительности, по данным Управления энергетической информации США, выбросы углекислого газа в отрасли снизились за последние 30 лет, но уголь все равно остается главным источником вредных выбросов, включая диоксид серы и оксиды азота, способствующие кислотным дождям и заболеваниям дыхательных путей. Сейчас доля угля в производстве электроэнергии США составляет около 15%.

    Обсуждая пожары в Калифорнии, Трамп заявил, что причиной масштабных разрушений стали ограничения на водоснабжение ради защиты редких видов рыб. Как отмечает AP, перебои с подачей воды были связаны с тем, что городская система Лос-Анджелеса оказалась не готова к столь крупному бедствию, а не только с экологическими мерами. Вода, которую президент распорядился сбросить из дамб, в итоге не попала в Лос-Анджелес. Также не соответствуют действительности утверждения Трампа о притоке воды из Тихоокеанского Северо-Запада: большая часть водоснабжения Калифорнии основана на таянии снега в горах на севере штата.

    В декабре данные первого международного опроса, проведенного лондонской компанией Public First для Politico, показали, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США оказалось для избирателей Германии, Франции и Британии важнее, чем победа их собственных лидеров.

    Напомним, опрос Insider Advantage показал рост поддержки Трампа до 54% после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

