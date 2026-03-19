Рабочий разбился насмерть в шахте лифта на стройке в Москве
Молодой мужчина скончался на строительной площадке в столичном районе Солнцево, сорвавшись с высоты десятого этажа в лифтовую шахту, сообщили в прокуратуре города.
Трагический инцидент произошел на улице Производственной, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Сотрудник субподрядной организации 2000 года рождения сорвался вниз во время выполнения работ, он погиб.
Прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств и причин смерти строителя. Также ведомство будет следить за ходом и результатами процессуальной проверки по факту ЧП.
В октябре в корпусе МГТУ имени Баумана лифт насмерть придавил рабочего. В сентябре в жилом доме на Ивантеевской улице мужчина упал в шахту лифта с четырехметровой высоты.