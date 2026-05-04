Феноменальная устойчивость Ирана перед многолетним давлением и открытой военной агрессией со стороны сверхдержавы ярко иллюстрирует тот факт, что западный миропорядок столкнулся с более серьезным противником, чем идеологические режимы или персоналистские автократии.0 комментариев
Москвичей предупредили о возможных ограничениях интернета в праздники
Операторы предупредили москвичей об ограничении мобильного интернета на 9 мая
Операторы связи предупредили москвичей о возможных перебоях с мобильным интернетом и смс в период с 5 по 9 мая из-за праздничных мероприятий.
Операторы связи начали рассылать уведомления жителям Москвы о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета и смс, передает РИА «Новости».
В сообщении оператора «Билайн» отмечается, что такие меры связаны с обеспечением безопасности во время подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая.
В уведомлениях рекомендовано использовать Wi-Fi для доступа в интернет и активировать функцию VoLTE для голосовых звонков на смартфонах. Операторы подчеркивают, что ограничения могут быть временными и связаны исключительно с требованиями безопасности.
Ранее, в марте, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что возможные перебои в работе связи вызваны вопросами безопасности. В апреле Песков добавил, что интернет в России будет работать в обычном режиме, когда исчезнет необходимость дополнительных мер.
Жители Московской области столкнулись с ограничением доступа к домашнему интернету, который работает только по белым спискам сервисов и сайтов.