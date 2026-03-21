Провайдеры домашнего интернета в Москве срочно внедрили «белые списки»

Tекст: Вера Басилая

Система «белых списков», которая уже применяется в мобильных сетях, будет внедрена и в домашнем интернете Москвы, передает Ura.ru со ссылкой на Mash.

Это позволит обеспечить доступ к важным сайтам, включая банковские сервисы и приложения такси, даже при перебоях в работе интернета.

Провайдеры отмечают, что ежедневно необходимый перечень ресурсов будет доступен пользователям, несмотря на возможные сложности с подключением. Однако из-за фильтрации трафика может снизиться общая скорость домашнего интернета.

Москвичи с начала марта жалуются на массовые проблемы со связью, а в середине месяца перебои затронули около трети города. Причиной введения ограничений называют обеспечение безопасности объектов инфраструктуры.

Минцифры расширило «белый список» сайтов для доступа при отключении мобильного интернета.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал причиной ограничений связи в столице необходимость обеспечения безопасности.