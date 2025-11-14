Минцифры сообщило о расширении «белого списка» доступных сайтов

Tекст: Денис Тельманов

Сформированный перечень российских цифровых платформ, вошедших в так называемый «белый список», дополнен новыми сайтами, передает ТАСС.

В министерстве отметили, что на втором этапе там появились порталы Госдумы, федеральных министерств и ведомств, государственных информационных систем, а также Генпрокуратуры и правительств субъектов России.

В обновленный список добавлены также ресурсы «Почты России», Альфа-банка, цифровой системы маркировки «Честный знак» и ряда СМИ. Кроме того, доступными остаются сайты РЖД, туристический портал Туту.ру, сервис навигации 2ГИС, такси «Максим» и погодный сервис Gismeteo. В ведомстве подчеркнули, что доступ к этим ресурсам будет гарантирован даже при ограничении работы мобильного интернета по вопросам безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что список российских сервисов, доступных при ограничениях мобильной сети, будет обновляться еженедельно. Министерство цифрового развития объявило о расширении перечня государственных сайтов, которые доступны при ограничениях работы мобильного интернета из-за угроз безопасности.