Долина начала вывозить вещи из квартиры в Хамовниках

Долина замечена за вывозом вещей из квартиры в Хамовниках
Певица Лариса Долина начала вывозить личные вещи из квартиры в Хамовниках после решения суда о передаче недвижимости Полине Лурье.
Певица Лариса Долина начала вывозить вещи из своей квартиры в Хамовниках в Москве, сообщает корреспондент РИА «Новости». По наблюдению журналиста, грузчики выносили крупные коробки, мешки с мусором и одежду народной артистки.
Представитель Долиной Мария Пухова уточнила ТАСС, что квартира будет передана новой владелице Полине Лурье 5 января.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лариса Долина пообещала съехать из квартиры в Хамовниках до 5 января 2026 года.
Представитель Полины Лурье на заседании Мосгорсуда заявила о требовании немедленно выселить Долину, так как Лурье осталась без жилья.
Певица Лариса Долина отказалась освобождать спорную квартиру по просьбе Полины Лурье и пояснила, что ее семья съедет только после новогодних праздников.