Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.0 комментариев
Долина отказала Лурье в освобождении квартиры до 30 декабря
Певица Лариса Долина отказалась освобождать спорную квартиру на просьбу покупательницы Полины Лурье, указав, что ее семья съедет только после новогодних праздников.
Певица Лариса Долина отказалась освободить квартиру до 30 декабря, несмотря на просьбу покупательницы Полины Лурье, пишет ТАСС. Об этом сообщила адвокат Лурье Анастасия Свириденко.
«Мы попросили передать нам квартиру 30-го числа, нам представители Долиной ответили отказом», – заявила Свириденко. По ее словам, Долина пояснила, что ее семья планирует покинуть спорную жилплощадь не ранее 5 января.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лариса Долина пообещала съехать из квартиры в Хамовниках до 5 января 2026 года.
Представитель Полины Лурье на заседании Мосгорсуда заявила о требовании немедленно выселить Долину, так как Лурье осталась без жилья.