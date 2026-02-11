Европа надорвалась в попытке превзойти США по расходам на Украину

Tекст: Евгений Поздняков

Европа в 2025 году сумела компенсировать Украине финансовые потери после отказа США выделять средства на нужды ВСУ. Согласно данным Кильского института мировой экономики, которых приводит Bild, добиться этого удалось за счет заметного наращивания помощи со стороны ЕС – за последние 12 месяцев Европа направила Киеву около 29 млрд евро.

Таким образом, по сравнению с предшествующими годами (с 2022 по 2024 общий уровень вложений в Украину варьировался от 17 до 18 млрд евро) данный показатель вырос на 67%. Аналогичная тенденция наблюдается и в гуманитарной сфере – в 2025 году ЕС выделил Украине порядка 35 млрд евро.

Крупнейшим «донором» стала Германия, направившая на Украину девять млрд, что составляет 0,25% от ВВП страны. При этом Берлин не ограничивается прямыми вливаниями: в прошлом году ФРГ внесла 600 млн евро в программу PURL (совместный проект НАТО и США), через которую европейцы закупают американские вооружения для ВСУ.

Второе место по расходам на Украину заняла Британия, выделившая 5,4 млрд евро. Тройку лидеров замыкает Швеция (3,7 млрд). Крупными донорами Киева также выступают Норвегия (3,6 млрд) и Дания (2,6 млрд). Эти цифры фиксируют заметный разрыв в объемах военной помощи между Северной и Южной Европой: на первые приходится около 33% от общего объема, на вторые – лишь 8%.

Тем не менее ЕС явно не намерен снижать темпы. На 2026–2027 годы Европарламент одобрил кредит Украине в размере 90 млрд евро (458 голосов «за», 140 – «против»). Две трети этой суммы пойдут на поддержку обороноспособности страны. Как уточняет Politico, Киев будет связан рядом условий: при закупке вооружений предпочтение следует отдавать поставщикам из ЕС, а также соблюдать нормы «демократического управления».

Примечательно, что еще в декабре прошлого года Кильский институт мировой экономики констатировал: Европа не справляется с возмещением потерь Киева после отказа США от дальнейшего финансирования ВСУ. По данным учреждения, объемы помощи резко сократились летом и осенью по сравнению с весной. Аналитики подчеркивали: при сохранении текущих тенденций «перекрыть» вакуум американской поддержки будет невозможно.

Параллельно ЕС испытывает серьезные трудности с согласованием расходов на собственные оборонные проекты и экономические реформы. Наиболее острые разногласия – между Францией и Германией. Берлину категорически не нравится идея Парижа о совместных займах для финансирования промышленных и военных инициатив.

«Европейцы действительно из кожи вон лезут, чтобы снабдить Украину всем необходимыми и желаемым для поддержания фронта в конфликте с Россией. Тем не менее, не стоит придавать большого внимания публикациям британским и немецким СМИ о расходах на ВСУ», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Лондон, Берлин и Варшава хотят на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности не упустить «последний шанс» на воспевание мнимых успехов Киева

на поле боя. США и, судя по всему, Италия и Франция, больше не видят смысла в поставках вооружений Украине, в связи с чем и призывают к возобновлению диалога с Россией», – акцентирует он.

«ФРГ пока к этим государствам не примкнула, ведь местные политические круги все еще сохраняют надежду на то, что удвоение поддержки Киеву сумеет выправить ситуацию на фронте в пользу Запада и ВСУ», – поясняет Рар.

Сомнения в данных Bild выразил и военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, ЕС сегодня страдает от множества внутренних проблем. «Экономика Европы оставляет желать лучшего. Некоторые страны объединения балансируют на грани дефолта. В таких условиях заявлять, что Брюссель способен заменить Вашингтон в финансовой поддержке Киева, – как минимум смело», – считает он.

«Нехватка средств у Украины на текущий момент составляет порядка 60 млрд долларов. Сумма внушительная. Но ЕС пытается делать хорошую мину при плохой игре. Материал Bild, скорее всего, носит пропагандистский характер – Старому Свету выгодно представить ситуацию в более благоприятном свете», – добавил эксперт.

У ВСУ критическая нехватка техники по всем направлениям, считает Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай. «Единственное, чем ЕС действительно сумел обеспечить Киев, это беспилотниками, – отмечает он. – Наступательные возможности Украины за 2025 год снизились. Это видно по отсутствию попыток ВСУ зайти в наше приграничье, хотя раньше противник такое предпринимал. То есть Европа не способна обеспечить тот же уровень боеспособности ВСУ, что был при Джо Байдене».

В связи с этим информация Bild, по словам эксперта, вызывает вопросы. Однако факт остается фактом: ЕС за последний год действительно нарастил поддержку Украины в сравнении с Соединенными Штатами. Главная причина – желание европейцев, в том числе из «Коалиции желающих», продолжить конфронтацию с Россией.

«Для Брюсселя принципиально сохранить нынешний киевский режим – с Зеленским или без. Европу устроит даже Украина в границах Львовской области. Искать здесь желание угодить Трампу не стоит, – полагает Ткаченко. – ЕС мысленно махнул рукой на действующего главу Белого дома. В докладе Мюнхенской конференции Трамп описан крайне негативно. Объединение не воспринимает его как союзника и пытается играть свою игру».

Что касается региональных различий, то «Рейтинг недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД точно уловил тенденцию: Северная Европа тратит на ВСУ охотнее Южной, и эта практика сохранится. Вместе с тем объемы помощи ВСУ со стороны ЕС будут снижаться.

«Уже сейчас 90 млрд евро Украине не хватит – сумма покрывает лишь военные нужды и госаппарат, социальные статьи не затронуты, а это наверняка ударит по мобилизации, – предупреждает эксперт. – Фонды, созданные для Киева в 2022 году, исчерпаны. Переход на национальные пожертвования помог продержаться в 2025-м, но истощил ресурсы многих стран. Возможности иссякают, внутренние проблемы нарастают».