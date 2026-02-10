Tекст: Анастасия Куликова

Евросоюз активно разрабатывает план по ускоренному принятию Украины в свой состав. Как сообщило издание Politico, инициатива получила неофициальное название «Обратное расширение» и предусматривает вступление стран в блок на начальном этапе выполнения критериев членства, а не завершающем.

Первый шаг плана – подготовка Киева к вступлению в ЕС. Перенос заявки Украины на членство «на более ранний срок» подразумевает предоставление неформальных рекомендаций в части переговоров по так называемым кластерам: юридическим шагам, необходимым для принятия в союз. По трем из шести страна уже получила рекомендации.

Второй шаг – создание упрощенной модели членства в Евросоюзе. «Это была бы своего рода перекалибровка процесса – вы вступаете, а затем постепенно получаете права и обязанности», – сказал чиновник, знакомый с ходом обсуждений. Представители ЕС подчеркнули, что таким образом они намерены послать сигнал странам, чье присоединение задерживается из-за конфликтов или противодействия со стороны отдельных членов блока.

Третий шаг – преодоление позиции Венгрии. «Ключевая задача для принятия Украины в ЕС – заручиться поддержкой всех 27 стран-членов, поскольку любое решение о расширении требует единогласия. Однако Виктор Орбан категорически против», – говорится в материале. Поэтому некоторые политики рассчитывают на поражение венгерского премьера на выборах в апреле.

Четвертый шаг предполагает использовать «козырь» в виде Дональда Трампа. Если Орбан сохранит пост, в Брюсселе надеются, что его позицию может изменить глава Белого дома. Как отмечает Politico, администрация президента США уже оказывала влияние в ходе обсуждения санкций в отношении России.

Пятый шаг – «если ничего не поможет, лишить Венгрию права голоса». Европейские дипломаты рассматривают возможность вновь вынести на повестку статью 7 договора ЕС против Будапешта. Она применяется в случае нарушения основополагающих ценностей блока и является самой жесткой санкцией.

По информации источников издания, среди обсуждаемых вариантов – предоставить в приоритетном порядке Киеву защиту, которую дает вступление в блок, а также немедленный доступ к части прав члена союза. Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году.

Однако канцлер ФРГ исключил присоединение Киева в течение 12 месяцев. Он напомнил, что каждая страна, желающая вступить в блок, должна сначала выполнить так называемые Копенгагенские критерии, а этот процесс обычно занимает несколько лет.

В экспертном сообществе сходятся во мнении, что модель «обратного расширения» – очередная морковка, которую Евросоюз пытается держать перед носом у украинцев. «Местное общество разочаровано в позиции Брюсселя по отношению к Украине. Все понимают, что реальное членство в союзе им не светит», – сказала политолог Лариса Шеслер.

В ЕС на этом фоне пытаются повлиять на социальные настроения – на этот раз обещанием частичного вступления. Собеседница упомянула соглашение об ассоциации, по которому Украине в том числе предоставлены определенные преференции во внешней торговле, безвиз. «Сейчас же европейцы не могут предложить Киеву ничего нового.

Разрабатываемый ими план не носит конкретного характера», –

акцентировала эксперт. Схожей точки зрения придерживается политолог Иван Лизан. По его мнению, идею ЕС следовало бы назвать «Евроассоциация+». «Новая инициатива ничем принципиально не отличается от соглашения об ассоциации. Она продиктована исключительно политическими соображениями», – указал спикер.

«Во-первых, европейцам нужно наобещать украинцам чего-то, чтобы они продолжали проливать свою кровь, терпеть тяготы и лишения. Во-вторых, «хитро сделанное членство», в рамках которого Киев берут в Евросоюз лишь на словах, позволяет Брюсселю не признавать провал собственной политики и ошибочность принимаемых с 2022 года решений», – детализировал аналитик.

По его прогнозам, Украину не примут в ЕС. «Члены блока не смогли это сделать и до СВО, когда страна была, как говорится, «не бита и не крашена». Теперь одной лишь «краской» не обойтись», – отметил Лизан. Он уточнил, что дело не только в вето Венгрии. «Возникнет «проблема» также со Словакией и Чехией», – пояснил спикер.

Рассуждения о преодолении вето Будапешта выглядят сомнительно,

соглашается Шеслер. «Вряд ли Евросоюз захочет своими руками разрушать базовые положения объединения. Кроме того, на деле подавляющее большинство стран блока не хочет видеть Украину в своих рядах. Некоторые из них, например, беспокоятся о сокращении дотаций. Но им выгодно прикрываться Венгрией или Словакией», – рассуждает она.

Лизан также указал на позицию России. «Европейский союз сейчас – это идеологизированное объединение, которое движется от экономического блока к военно-политическому союзу. В этих условиях Москве что НАТО, что ЕС – одно и то же», – подчеркнул эксперт.

При этом еще в 2022 году некоторые наблюдатели полагали, что центральная и западная часть Украины станут «протекторатом» Евросоюза после окончания конфликта, и называли это единственным способом для Запада сохранить лицо, напомнил германский политолог Александр Рар.

Он отметил, что хотя Мерц ранее отказал Киеву в быстром вступлении в ЕС, Брюссель и Вашингтон «готовят эту лазейку в качестве компенсации украинской стороне за потерю восточных территорий». «Европейцы надеются на поражение премьера Венгрии Виктора Орбана на выборах, а также на провал президента США Дональда Трампа.

Других планов и стратегий у них пока нет,

Украину будут вне всяких правил затягивать в Европейский союз: будь то через всякого рода манипуляции или объявление некоего чрезвычайного положения в Европе. При этом европейцы не говорят о «внутренней неподготовленности страны солидаризироваться с ЕС», – подчеркивает он.

«Киев только и делает, что выдвигает Евросоюзу требования. Украина нацелена не на примыкание к «либеральным ценностям» Европы, а пока только на получение полной поддержки в борьбе с Россией. Принятие республики в ЕС не укрепит континент, а подтвердит тезис о том, что Европа полностью поворачивается в сторону конфронтации с Москвой», – заключил Рар.