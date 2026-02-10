  • Новость часаИз горящего дома в Москве спасли 25 человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Роскомнадзор объявил о новых ограничениях для Telegram в России
    ФСБ показала видео с признанием третьего соучастника покушения на Алексеева
    США уступили европейцам руководство тремя ключевыми штабами НАТО
    Госдума приняла в первом чтении закон о выплатах жертвам кибермошенников
    Минобороны сообщило о перехвате 44 украинских БПЛА системами ПВО
    ФАС анонсировала проверку тарифов на коммунальные услуги
    Из горящего дома в Москве спасли 25 человек
    Пенсионерку из Запорожской области приговорили к 15 годам за перевод денег ВСУ
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как свобода абортов может привести к несвободе нации

    Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.

    25 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    15 комментариев
    10 февраля 2026, 19:15 • В мире

    ЕС решил подбодрить Украину перспективой бесправного члена

    ЕС решил подбодрить Украину перспективой бесправного члена
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз разрабатывает план, который может предоставить Украине частичное членство в блоке уже в следующем году. Как выяснили СМИ, инициатива получила неофициальное название «обратное расширение»: страна сначала становится формальным членом ЕС, а затем ей постепенно предоставляют права и обязанности. Как эта инициатива отразится на облике Евросоюза и почему она является «морковкой» для Киева.

    Евросоюз активно разрабатывает план по ускоренному принятию Украины в свой состав. Как сообщило издание Politico, инициатива получила неофициальное название «Обратное расширение» и предусматривает вступление стран в блок на начальном этапе выполнения критериев членства, а не завершающем.

    Первый шаг плана – подготовка Киева к вступлению в ЕС. Перенос заявки Украины на членство «на более ранний срок» подразумевает предоставление неформальных рекомендаций в части переговоров по так называемым кластерам: юридическим шагам, необходимым для принятия в союз. По трем из шести страна уже получила рекомендации.

    Второй шаг – создание упрощенной модели членства в Евросоюзе. «Это была бы своего рода перекалибровка процесса – вы вступаете, а затем постепенно получаете права и обязанности», – сказал чиновник, знакомый с ходом обсуждений. Представители ЕС подчеркнули, что таким образом они намерены послать сигнал странам, чье присоединение задерживается из-за конфликтов или противодействия со стороны отдельных членов блока.

    Третий шаг – преодоление позиции Венгрии. «Ключевая задача для принятия Украины в ЕС – заручиться поддержкой всех 27 стран-членов, поскольку любое решение о расширении требует единогласия. Однако Виктор Орбан категорически против», – говорится в материале. Поэтому некоторые политики рассчитывают на поражение венгерского премьера на выборах в апреле.

    Четвертый шаг предполагает использовать «козырь» в виде Дональда Трампа. Если Орбан сохранит пост, в Брюсселе надеются, что его позицию может изменить глава Белого дома. Как отмечает Politico, администрация президента США уже оказывала влияние в ходе обсуждения санкций в отношении России.

    Пятый шаг – «если ничего не поможет, лишить Венгрию права голоса». Европейские дипломаты рассматривают возможность вновь вынести на повестку статью 7 договора ЕС против Будапешта. Она применяется в случае нарушения основополагающих ценностей блока и является самой жесткой санкцией.

    По информации источников издания, среди обсуждаемых вариантов – предоставить в приоритетном порядке Киеву защиту, которую дает вступление в блок, а также немедленный доступ к части прав члена союза. Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году.

    Однако канцлер ФРГ исключил присоединение Киева в течение 12 месяцев. Он напомнил, что каждая страна, желающая вступить в блок, должна сначала выполнить так называемые Копенгагенские критерии, а этот процесс обычно занимает несколько лет.

    В экспертном сообществе сходятся во мнении, что модель «обратного расширения» – очередная морковка, которую Евросоюз пытается держать перед носом у украинцев. «Местное общество разочаровано в позиции Брюсселя по отношению к Украине. Все понимают, что реальное членство в союзе им не светит», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    В ЕС на этом фоне пытаются повлиять на социальные настроения – на этот раз обещанием частичного вступления. Собеседница упомянула соглашение об ассоциации, по которому Украине в том числе предоставлены определенные преференции во внешней торговле, безвиз. «Сейчас же европейцы не могут предложить Киеву ничего нового.

    Разрабатываемый ими план не носит конкретного характера», –

    акцентировала эксперт. Схожей точки зрения придерживается политолог Иван Лизан. По его мнению, идею ЕС следовало бы назвать «Евроассоциация+». «Новая инициатива ничем принципиально не отличается от соглашения об ассоциации. Она продиктована исключительно политическими соображениями», – указал спикер.

    «Во-первых, европейцам нужно наобещать украинцам чего-то, чтобы они продолжали проливать свою кровь, терпеть тяготы и лишения. Во-вторых, «хитро сделанное членство», в рамках которого Киев берут в Евросоюз лишь на словах, позволяет Брюсселю не признавать провал собственной политики и ошибочность принимаемых с 2022 года решений», – детализировал аналитик.

    По его прогнозам, Украину не примут в ЕС. «Члены блока не смогли это сделать и до СВО, когда страна была, как говорится, «не бита и не крашена». Теперь одной лишь «краской» не обойтись», – отметил Лизан. Он уточнил, что дело не только в вето Венгрии. «Возникнет «проблема» также со Словакией и Чехией», – пояснил спикер.

    Рассуждения о преодолении вето Будапешта выглядят сомнительно,

    соглашается Шеслер. «Вряд ли Евросоюз захочет своими руками разрушать базовые положения объединения. Кроме того, на деле подавляющее большинство стран блока не хочет видеть Украину в своих рядах. Некоторые из них, например, беспокоятся о сокращении дотаций. Но им выгодно прикрываться Венгрией или Словакией», – рассуждает она.

    Лизан также указал на позицию России. «Европейский союз сейчас – это идеологизированное объединение, которое движется от экономического блока к военно-политическому союзу. В этих условиях Москве что НАТО, что ЕС – одно и то же», – подчеркнул эксперт.

    При этом еще в 2022 году некоторые наблюдатели полагали, что центральная и западная часть Украины станут «протекторатом» Евросоюза после окончания конфликта, и называли это единственным способом для Запада сохранить лицо, напомнил германский политолог Александр Рар.

    Он отметил, что хотя Мерц ранее отказал Киеву в быстром вступлении в ЕС, Брюссель и Вашингтон «готовят эту лазейку в качестве компенсации украинской стороне за потерю восточных территорий». «Европейцы надеются на поражение премьера Венгрии Виктора Орбана на выборах, а также на провал президента США Дональда Трампа.

    Других планов и стратегий у них пока нет,

    Украину будут вне всяких правил затягивать в Европейский союз: будь то через всякого рода манипуляции или объявление некоего чрезвычайного положения в Европе. При этом европейцы не говорят о «внутренней неподготовленности страны солидаризироваться с ЕС», – подчеркивает он.

    «Киев только и делает, что выдвигает Евросоюзу требования. Украина нацелена не на примыкание к «либеральным ценностям» Европы, а пока только на получение полной поддержки в борьбе с Россией. Принятие республики в ЕС не укрепит континент, а подтвердит тезис о том, что Европа полностью поворачивается в сторону конфронтации с Москвой», – заключил Рар.

    Главное
    Госдума одобрила лимит в 20 банковских карт на человека
    В Анапе после землетрясения проверили детсады, больницы и школы на наличие трещин
    Баку и Вашингтон подписали Хартию стратегического партнерства
    Госдума обязала операторов маркировать все международные звонки
    Иностранных наемников ВСУ принудительно отправили в штурмовики
    Российские пловцы завоевали 54 медали на чемпионате Европы в Италии
    Сын экс-главы ВФЛА Балахничева задержан по подозрению в убийстве отца

    Что кроется за молчанием Индии о российской нефти

    Закупки Индией российской нефти оказались под вопросом. Дональд Трамп уверяет, что Дели согласился отказаться от нее. А западные СМИ находят все больше свидетельств, что это именно так. Индия же хранит молчание. Удается ли России удержать Индию в клиентах? Подробности

    Перейти в раздел

    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США

    «Это чистая "байденовщина"», – так охарактеризовал текущую политику США в отношении России глава МИД Сергей Лавров. В новом интервью дипломат дал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. О чем говорят изменения в риторике Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    За покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша

    Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину и подробно описали свои роли в преступлении. По их показаниям, исполнитель был завербован СБУ в Тернополе в августе 2025 года при содействии польских спецслужб. При этом начало подготовки теракта совпало по времени с организацией российско-американского саммита в Анкоридже. По мнению экспертов, это доказывает, что власти Украины и их покровители заранее планировали диверсию для срыва переговорного процесса. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Франция готовится напасть на Россию

    Крупнейшие за последние годы военные учения начались во Франции. Легенда учений и странна, и показательна одновременно. Пресса открыто признает, что «французская армия готовится к возможной войне с Россией». Как именно французские военные представляют себе это столкновение и к чему готовят своих солдат? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    • СНИЛС в 2026: что это, зачем нужен и как оформить

      Каждый гражданин России имеет уникальный номер в системе государственного учета – СНИЛС. Какие функции выполняет этот номер, как его получить и при каких обстоятельствах требуется его предъявление?

    • Как получить красный диплом в 2026 году: условия в вузах и колледжах

      Выпускники вузов могут получить дипломы двух видов (цветов) – обычный, синий, и диплом с отличием – красный. При соблюдении каких условий выдается красный диплом и в чем его преимущества?

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации