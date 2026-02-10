Юрченко назвал свою долю в ВТБ после эмиссии

Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?9 комментариев
Экс-глава «Связьинвест» увеличил свою долю в банке ВТБ, приобретя дополнительные акции на Московской бирже.
Бывший глава компании «Связьинвест» Евгений Юрченко стал владельцем 5,33% акций банка ВТБ, передает РБК, ссылаясь на сайт раскрытия корпоративной информации. До февраля текущего года доля его владения составляла 4,82%.
По информации Московской биржи на 17:24 мск, стоимость обыкновенных акций банка оценивается в 555,45 млрд руб., а пакет акций, которым владеет Юрченко, составляет примерно 29,61 млрд руб.
Согласно закону «Об акционерных обществах», владельцы не менее 2% голосующих акций получают право выдвигать кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию и другие управленческие органы.
В интервью газете «РБК» Юрченко заявил: «На данный момент я владею 6,1% акций ВТБ». По его словам, основную часть акций он приобрел в сентябре 2025 года во время дополнительной эмиссии банка ВТБ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России утвердить отраслевые планы по IPO российских компаний, предусмотрев дополнительные меры поддержки.
Кабмин получил задание создать программу по первичным и вторичным размещениям акций компаний с государственным участием.
ВТБ направит акционерам рекордные выплаты, впервые с 2021 года вернувшись к дивидендам в размере 50% от прибыли группы.