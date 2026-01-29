Путин поручил утвердить планы по IPO российских компаний

Tекст: Валерия Городецкая

Соответствующий перечень поручений был опубликован на сайте Кремля по итогам 16-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», который прошел в Москве 2 и 3 декабря 2025 года.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России в целях повышения капитализации российского фондового рынка: ... утвердить отраслевые планы по первичным размещениям на внутреннем финансовом рынке акций российских акционерных обществ, предусмотрев дополнительные меры поддержки акционерных обществ, осуществляющих первичные размещения акций, а также возможность предоставления таким обществам мер государственной поддержки в связи с их выходом на рынок капитала», – сказано в документе.

Доклад о ходе выполнения поручений должен быть представлен президенту до 1 марта 2026 года, после чего обновляться один раз в полгода. Ответственными за выполнение назначены председатель правительства Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В декабре Путин поручил правительству разработать программу IPO и SPO компаний с госучастием.