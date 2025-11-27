Научная сфера названа успешным социальным лифтом для россиян

Эксперт: Новые Ньютон или Эйнштейн могут быть среди участников конгресса в Сочи

Tекст: Олег Исайченко

«Молодые ученые – главная движущая сила технологического суверенитета России. Они создают инновационные проекты, способные вывести страну в число мировых лидеров. Благодаря поддержке государства наука молодеет. Это даст нам преемственность и качественный скачок в научно-техническом развитии», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

По его словам, технологический суверенитет – это не самоцель, а трамплин для мирового технологического лидерства России. Спикер указал, что прорывные проекты будут представлены на V Конгрессе молодых ученых, проходящем в эти дни в НТУ «Сириус» в Сочи. «Это ключевое событие десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным», – напомнил эксперт.

Одна из важнейших сфер, где молодые ученые, студенты технических специальностей и активисты применяют свои инженерные навыки – СВО, отметил Никита Ляховецкий, эксперт ЭИСИ. «Молодежь помогает бойцам на передовой, обеспечивая технологическое преимущество в критически значимых отраслях», – пояснил политолог.

При этом для развития науки нужны не только инвестиции, но и общественная поддержка, понимание престижа научной деятельности, отметила Мария Григорьева, эксперт департамента политических исследований ВЦИОМ. «Сегодня более 79% молодых россиян гордятся российской наукой», – привела она данные опроса. Также, по ее словам, научная сфера для россиян всех возрастов становится успешным социальным лифтом.

Свою роль в развитии государства играют и молодые ученые социально-гуманитарного профиля. «Мы наблюдаем, как политическая наука активно трансформируется, она становится более практико-ориентированной, и что важно – государство и бизнес все чаще обращаются за исследованиями к молодым научным коллективам», – пояснил Гарник Туманян, политолог, куратор Экспертного клуба «Дигория».

«Меняются и привычные нам форматы работы политологов. Если раньше они ограничивались публичной или закрытой экспертизой, исследованиями или работой в рамках политических проектов, то сейчас появилось два абсолютно новых направления: обеспечение ценностного суверенитета и социоархитектурные проекты», – указал он.

Но серьезную проблему для молодых деятелей науки создает мировой тренд – внедрение искусственного интеллекта, отметил Глеб Кузнецов, советник гендиректора КГ «Полилог». «Вакансии начального уровня в США упали на 30%, поскольку рутинную работу берет на себя алгоритм. Базовые навыки и компетенции становится получить все сложнее. В итоге разрывается цепь передачи опыта в науке, ИТ и прикладных дисциплинах», – указал он.

«Ученые боятся даже не пришествия ИИ на их места, а того, что алгоритм снизит качество их работы. Специалисты же превратятся в обслуживающий персонал для Data-социалистов. При этом молодые люди внимают не реальности, а нарративам. Потому убеждать их в востребованности биологов через 10 лет становится все сложнее», – добавил политолог.

Мировая наука переживает ментальный кризис в ожидании нового технологического скачка после создания таблицы Менделеева и открытий в квантовой физике, заметил Илья Воротынцев, доктор технических наук. «Очень вероятно, что новые Ньютон или Эйнштейн находятся сейчас среди нас или на конгрессе в Сочи среди девяти тысяч участников», – добавил он.

«В целом же традиционная наука в академиях и вузах сближается с индустрией, создающей научные центры с другими требованиями и ритмом. В корпорациях научная свобода ограничена необходимостью быстро создавать продукты. Но молодым важно помнить: творить нужно на пользу общества, а не удовлетворять личный интерес за счет бюджета. Кроме того, ученые в мыслях о будущем должны мыслить масштабами столетий и тысячелетий. Это вдохновляет и придает смысл нашей работе», – заключил он.