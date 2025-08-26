Маск подал иск против Apple и OpenAI

Tекст: Антон Антонов

Согласно документу, компании обвиняются в монополизации рынка и недопуске конкурентов в магазин приложений App Store, передает РИА «Новости».

Маск ранее заявил, что Apple не позволяет другим фирмам, кроме OpenAI, занять первое место в рейтинге ее магазина приложений. Он назвал действия компаний «нарушением антимонопольного законодательства» и пообещал, что его фирма xAI будет добиваться судебного разбирательства.

«Два монополиста объединили усилия, чтобы обеспечить свое дальнейшее доминирование в мире, стремительно развивающимся благодаря самой мощной технологии, когда-либо созданной человечеством: искусственному интеллекту», – говорится в иске.

По мнению предпринимателя, Apple и OpenAI действуют совместно, чтобы «заблокировать рынки», поддерживать монополию и мешать появлению новых инноваций со стороны таких компаний, как X (ранее Twitter, заблокирована в России) и xAI.

Маск требует не только остановить, как он считает, антиконкурентную деятельность технологических гигантов, но и взыскать с них компенсацию ущерба в размере миллиардов долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск основал OpenAI вместе с Сэмом Альтманом, Ильей Сцукевером и Грегом Брокманом в декабре 2015 года. Маск вошел в совет директоров, но в 2018 году покинул его. Весной 2023 года он запустил собственный ИИ-стартап xAI. В марте прошлого года Маск подал иск против OpenAI и Альтмана, обвинив компанию в нарушении соглашения 2015 года из-за коммерциализации.