Маск предлагал Цукербергу купить OpenAI за 97,4 млрд долларов
Bloomberg сообщил о попытке Маска привлечь Цукерберга к покупке OpenAI
Илон Маск предлагал Марку Цукербергу разделить расходы на приобретение OpenAI, оценивая сделку в 97,4 млрд долларов, однако инициатива не получила поддержки.
Маск предлагал Цукербергу совместно приобрести компанию OpenAI, сообщает Bloomberg со ссылкой на материалы суда.
Американский предприниматель хотел, чтобы глава Meta* (признана экстремистской в России) профинансировал часть сделки на 97,4 млрд долларов – именно столько Маск намеревался заплатить за контроль над OpenAI, создателем ChatGPT.
Судебные документы содержат сведения о попытках Маска привлечь Цукерберга к многомиллиардной покупке, поскольку OpenAI требует от Meta раскрыть детали их контактов. По версии Bloomberg, эти факты ставят под вопрос обоснованность иска Маска против OpenAI, ведь предприниматель обвиняет разработчиков ChatGPT в «предательстве благотворительной миссии» компании.
Ранее стало известно, что консорциум во главе с Маском предлагал купить OpenAI за 97,4 млрд долларов, однако компания отклонила предложение. В материалах Bloomberg говорится, что Цукерберг участия в этой инициативе не принимал, несмотря на предложение Маска.
OpenAI была основана Маском, Сэмом Альтманом, Ильей Сцукевером и Грегом Брокманом в декабре 2015 года. Маск входил в совет директоров, но покинул его в 2018 году. Весной 2023 года он запустил собственный ИИ-стартап xAI, а в марте прошлого года подал иск против OpenAI и Альтмана, считая коммерциализацию компании нарушением первоначального соглашения 2015 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, OpenAI решила вложиться в разработку мозговых чипов для конкуренции с Neuralink. OpenAI также решила приобрести стартап, основанный бывшим главным дизайнером Apple.
Илон Маск ранее заявил о намерении подать в суд на Apple, обвинив компанию в создании привилегированных условий для OpenAI в магазине AppStore.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ