Силы ПВО сбили новую группу из трех летевших на Москву беспилотников

Раскрыта личность погибшего вместе с сотрудниками ДПС при взрыве в Москве мужчины

Tекст: Алексей Дегтярёв

Голубенко родом из населенного пункта Каменок в Ивановской области, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Он после школы учился в Ивановском автотранспортном колледже, также молодой человек работал прессовщиком на фабрике. За несколько дней до взрыва он пытался взять взаймы деньги у знакомых.

В соцсетях он был подписан на каналы о военной тематике, аниме, психологии и электронике

Ранее сообщалось, что устроивший взрыв у автомобиля ДПС в столице действовал по указу мошенников.

СК сообщал, что взрыв произошел, когда полицейские приблизились к служебному автомобилю из-за подозрительного человека рядом.

Погибшими инспекторами ДПС оказались мужчины в возрасте 24 и 25 лет, у одного из них остались жена и маленькая дочь.