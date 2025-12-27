Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.7 комментариев
Силы ПВО сбили новую группу из трех летевших на Москву беспилотников
Силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву.
На окраине Калуги силы ПВО уничтожили пять беспилотников.