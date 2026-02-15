МИД назвал Суворова и Тютчева в числе дипкурьеров

Эксперт назвал последствия поражения центральной базы ракетного вооружения ВСУ

Tекст: Андрей Резчиков

«Уничтоженная центральная база ракетно-артиллерийского вооружения, я полагаю, была одной из крупнейших на Украине и могла снабжать части ВСУ в Донбассе. Там могли храниться боеприпасы для западных артсистем, ракеты для РСЗО, поэтому вывод из строя такого объекта означает, что в ближайшее время ВСУ начнут ощущать снарядный и ракетный голод на отдельных участках фронта. И это будет достаточно болезненно», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, западные союзники постараются компенсировать Украине потерю арсенала, который имеет стратегическое значение, «но понятно, что их возможности не бесконечны». «Со складов стран НАТО в Европе уже было отдано Украине около 70% запасов ракет. Поэтому уничтожение такого арсенала – это не просто ослабление боевых возможностей противника, но и удар по престижу ВСУ и киевского режима перед их партнерами-покровителями», – добавил спикер.

Кнутов подчеркивает, что уничтожение складов боеприпасов, военных заводов и логистических цепочек для перевозки ракет снижает возможности Украины наносить удары по российским гражданским объектам. «В последнее время удары по Белгороду и другим приграничным районам носят античеловечный характер», – возмутился собеседник.

В сводке Минобороны также говорится об ударах по энергетике и транспортной инфраструктуре Украины. По словам Кнутова, энергетика играет большую роль в производстве боеприпасов и военной техники. «На предприятия военного-промышленного комплекса Украины приходится примерно 70% потребностей страны в электроэнергии. Именно поэтому Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре», – отметил эксперт.

Сообщение Минобороны было сделано в ходе заявлений госсекретаря США Марко Рубио в Мюнхене о сужении переговорной повестки. Таким образом, удар по РАВ и поражение других объектов в 154 районах можно расценивать, как попытку России усилить свои позиции перед новым раундом переговоров в предстоящий вторник. Уничтожение стратегического резерва боеприпасов, пояснил Кнутов, будет веским аргументом, который должен убедить Киев и Запад в безнадежности военного решения.

«Чем больше будет подобного рода ударов с нашей стороны, тем быстрее киевский режим пойдет на мирные соглашения. Все это показывает, что поддержка киевского режима бесполезна. То оружие, которое поставляется ВСУ, Россия будет уничтожать», – сказал эксперт.

Одна из важнейших актуальных задач – найти и уничтожить на Украине подземный завод по производству крылатых ракет «Фламинго» и «Нептун». «Уничтожая заводы и арсеналы, мы ослабляем позиции ВСУ на фронте и в то же время защищаем наше население, решаем задачи противовоздушной обороны», – добавил Кнутов.

В субботу Минобороны России сообщило о поражении центральной базы ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Удар наносился оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России.

Целями ударов также были объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, места хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.

Напомним, ВС России за неделю нанесли семь ударов по связанным с ВСУ и ВПК Украины объектам.