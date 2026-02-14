Рубио: Оставшиеся спорные вопросы по Украине – самые сложные

Tекст: Тимур Шайдуллин

США продолжают прилагать максимум усилий для участия в завершении конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет РИА «Новости». По его словам, «мы собираемся продолжать делать все, что в наших силах, чтобы играть свою роль в завершении этой войны».

Рубио отметил, что сторонам удалось сократить список спорных вопросов на переговорах по Украине, однако теперь работа ведется только по самым сложным темам. Он подчеркнул, что эти вопросы требуют дальнейших обсуждений и остаются ключевыми для достижения мира.

Госсекретарь США подтвердил проведение нового раунда трехсторонних переговоров по Украине, который намечен на следующий вторник. «Встречи вновь состоятся во вторник», – сообщил Рубио участникам конференции.

Он добавил, что состав участников грядущей встречи может измениться по сравнению с предыдущими раундами. Тем не менее, США намерены и дальше активно участвовать в дипломатических усилиях по прекращению конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал идею отказа от национальных интересов ради глобального порядка.

Накануне стало известно, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины. В то же время, украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что США требуют уступок от Киева, а не от России.