ФСИН объяснила закупку аппаратов для попкорна в мордовской колонии

Tекст: Мария Иванова

Аппараты для приготовления сладкой ваты и попкорна были закуплены для мордовской ИК-2 с целью создания новых рабочих мест для осужденных, передает РИА «Новости».

В пресс-бюро ФСИН объяснили, что оборудование позволит организовать небольшое производство, продукция которого будет реализовываться как в магазинах при исправительных учреждениях, так и на выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Сотрудники службы также сообщили, что в период с 2022 по 2026 годы учреждения уголовно-исполнительной системы Мордовии заключили несколько контрактов на приобретение мультимедийной техники, необходимой для воспитательной работы с осужденными.

Во ФСИН уточнили: «Аппараты для приготовления сладкой ваты и попкорна приобретались исправительной колонией №2 в целях организации производства, трудоустройства осужденных и реализации полученной продукции». Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что все государственные контракты были заключены строго в рамках закона, а финансирование шло за счет приносящей доход деятельности.

Общая сумма закупок, по данным ФСИН, не превысила 191 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, колония «Черный дельфин» нарастила продажи продукции собственного производства.

Ранее ФСИН опровергла принадлежность к службе сайта онлайн-магазинов и факт его ребрендинга.

Кроме того ФСИН опровергла наличие кол-центров в российских колониях.