  • Новость часаСербия выразила благодарность России за помощь в борьбе с цветной революцией
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    Германский милитаризм возвращается в гитлеровскую эпоху
    Опубликован список городов, где можно взять семейную ипотеку на вторичное жилье
    Зеленский признал трудности с вступлением Украины в ЕС
    «Пятерочка» и «Перекресток» начали нанимать сотрудников из Индии
    Глава правительства Сербии обратился с просьбой к России
    Лидеры ЕС договорились выделить 800 млрд евро на оборону на четыре года
    Мирошник: Украинские нацбаты будут целенаправленно срывать договоренности с Киевом
    Польский генерал заявил о подготовке многовариантной операции на Украине
    Глава Евросовета назвал прекращение огня на Украине ошибкой
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Страх убивает европейский разум

    Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и США создают газовый картель

    Отказавшись от прямых поставок российского газа, Евросоюз попал в другую зависимость – на этот раз от Америки. Но, вытеснив Россию и взяв под контроль газовый рынок Европы, США положили в рот кусок, который не смогли проглотить.

    6 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов У мигрантофилии в России видны зарубежные корни

    Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.

    31 комментарий
    21 марта 2025, 06:43 • Новости дня

    ФСИН опровергла наличие колл-центров в российских колониях

    ФСИН заявила об отсутствии колл-центров в колониях, случаи были единичными

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы ФСИН России Сергей Щербаков заявил, что в российских колониях колл-центров нет, ранее выявленные случаи оказались единичными и не массовыми.

    ФСИН России опровергла информацию о наличии колл-центров в российских колониях, передает РИА «Новости». Замглавы ведомства Сергей Щербаков заявил, что обнаруженные ранее случаи были единичными и не носили массового характера.

    «Такой проблемы сейчас нет», – подчеркнул Щербаков. Он объяснил, что три года назад, еще до начала специальной военной операции, были выявлены несколько таких центров. В них, по информации «Сбербанка», использовались сим-карты для осуществления звонков. Оперативные подразделения быстро отработали информацию, подтвердив, что на территории учреждений УИС колл-центров нет.

    Щербаков также отметил, что, несмотря на пресечение попыток организации колл-центров, случаются единичные инциденты. Они фиксируются и пресекаются сотрудниками учреждений. По его словам, наличие телефона у спецконтингента уже является серьезным нарушением, часто телефоны проносят родственники, правозащитники и адвокаты, используя различные ухищрения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке преступных телефонных вызовов, исходящих с Украины и других недружественных стран, а эксперт обвинил украинские колл-центры мошенников в финансировании ВСУ.

    20 марта 2025, 08:53 • Новости дня
    Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО

    Бусаргин: Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО

    Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО
    @ Филипп Кочетков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на 20 марта Саратов и Энгельс испытали самую масштабную атаку беспилотников, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    В своем Telegram-канале он сообщил о беспрецедентной атаке беспилотников на Саратов и Энгельс. По его словам, работники всех экстренных служб и профильных ведомств находятся на месте и работают в усиленном режиме.

    Городские администрации совместно с профильными ведомствами фиксируют повреждения гражданских объектов. Они принимают все необходимые меры для ликвидации последствий. Губернатор отметил, что силы направлены на восстановление и защиту населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области. В городской клинической больнице № 1 города Энгельса выбиты окна. Занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.

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    20 марта 2025, 21:48 • Новости дня
    Глава правительства Сербии обратился с просьбой к России

    Сербия попросила Россию помочь в расследовании применения «звуковой пушки»

    Tекст: Вера Басилая

    Исполняющий обязанности премьер-министра Сербии Милош Вучевич обратился к главе правительства России Михаилу Мишустину с просьбой привлечь российских специалистов к расследованию обвинений в применении «звуковой пушки» на митинге в Белграде.

    Вучевич направил письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой привлечь российских специалистов к расследованию обвинений в применении «звуковой пушки», передает «Газета. Ru».

    Вучевич подчеркнул, что обращение согласовано с президентом Сербии Александром Вучичем.

    По его словам, Россия, как стратегический партнер Сербии, может предоставить экспертов для проверки обвинений, выдвигаемых оппозицией против властей. Он заявил, что российские специалисты помогут опровергнуть «умышленное искажение информации», распространяемое оппозиционерами.

    Вучевич также отметил, что между Сербией и Россией существуют исторические связи, а помощь Москвы важна для защиты суверенитета страны. Он подчеркнул, что Сербия сталкивается с «мощными ударами по суверенитету», которые требуют вмешательства стратегических партнеров, таких как Россия.

    Антиправительственные акции протеста в Сербии начались в ноябре 2024 года после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, когда обрушился железобетонный навес.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил готовность уйти в отставку, если будет доказано применение «звуковой пушки» против участников протеста 15 марта. 

    Вучевич объявил о готовности правительства пригласить российские и американские спецслужбы для расследования инцидента с применением «звуковой пушки» на протесте в Белграде.

    Также Вучич заявил, что в Белграде в ходе протестов студентов и оппозиции уничтожено более ста тракторов. Также сообщалось, что в ходе протестов в Белграде пострадали 56 человек и задержаны 22 участника.

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    20 марта 2025, 12:00 • Видео
    Новый канцлер Германии предал Германию

    В пятницу верхняя палата парламента Германии утвердит изменение в Конституции, с помощью которого новый канцлер Фридрих Мерц загонит страну в долги. Ради этого он отказался от обещаний, которые давал избирателям. Предал их ради второй холодной войны.

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    20 марта 2025, 12:04 • Новости дня
    Эксперт объяснил «беспокойство» Зеленского о «Берлине» по линии боевого соприкосновения

    Политолог Скачко: Зеленский пугает Трампа «Берлином» из-за нежелания перемирия

    Эксперт объяснил «беспокойство» Зеленского о «Берлине» по линии боевого соприкосновения
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Якобы беспокойство Владимира Зеленского о пустующих городах на линии боевого соприкосновения объясняется его нежеланием идти на перемирие и прерывать поставки западного вооружения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский заявил о риске повторения в прифронтовых городах ситуации послевоенного Берлина.

    «В случае прекращения огня люди еще долгое время не будут возвращаться в города, разделенные линией соприкосновения. Но Зеленский как будто нарочно забывает, что виновником этой ситуации будет Киев», – отметил политолог Владимир Скачко.

    По его словам, учитывая специфику договоренностей с Украиной и потенциальные риски срыва перемирия, есть вероятность возобновления противостояния. «Так что большинство уехавших украинцев будут вкладывать в решение о невозвращении не столько идеологию, сколько заботу о своих жизнях», – подчеркнул он.

    «Правда, слова Зеленского объясняются отнюдь не беспокойством о пустующих городах, а нежеланием идти на прекращение огня и прерывать поставки западного вооружения. В целом, он пытается лавировать между США, требующими перемирия, и Европой, желающей активизации конфликта. Последней при этом он показывает якобы свою твердую позицию в диалоге с Трампом относительно перемирия», – считает собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский на онлайн-брифинге сообщил, что президент США Дональд Трамп якобы согласился с идеей о том, что окончание конфликта с Россией по линии соприкосновения – не лучший вариант для городов и поселков, находящихся в прифронтовой зоне.

    По словам Зеленского, сейчас множество жилых районов разделено контактной линией. «Никто не вернется в половину городов. И если где-то люди вернутся, то это будет "Берлин"», – пояснил он, имея в виду разделение немецкой столицы после Второй мировой войны.

    «Вопрос территорий будет самым сложным», – спрогнозировал Зеленский, заверив, что Трамп понимает, что юридически Украина не признает потерю своих регионов, вошедших в состав России.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что препятствиям для участия Киева в мирных переговорах являются украинские конституционные ограничения на изменение территориальной целостности и отсутствие легитимного партнера для диалога.

    В свою очередь, официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что Вашингтон хочет перейти от частичного прекращения огня на Украине к полному. Она отметила, что президент США отправляет высококвалифицированную команду в Саудовскую Аравию с целью «бороться за мир».

    В то же время, представители стран Евросоюза собираются обсудить на саммите в Брюсселе предложение Еврокомиссии по увеличению оборонного бюджета на 150 млрд евро. Документ предполагает предоставление Украине годового минимума в 2 млн единиц боеприпасов и обучение украинских сил.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему энергетическое перемирие станет проверкой влияния Трампа на Зеленского.

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    20 марта 2025, 12:35 • Новости дня
    Китай отверг критику Оттавы после казни четырех канадцев
    Китай отверг критику Оттавы после казни четырех канадцев
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай призвал Канаду уважать его юридический суверенитет, после того как Оттава осудила казнь четырех канадских граждан, обвиненных в преступлениях, связанных с наркотиками, что усугубило напряжение между двумя странами.

    Как сообщает Bloomberg, Китай призвал Канаду уважать его юридический суверенитет, после того как Оттава осудила казнь четырех граждан, имеющих двойное гражданство, за преступления, связанные с наркотиками. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что Оттава намерена продолжить взаимодействие с Пекином, стремясь к смягчению участи других канадцев, находящихся в аналогичной ситуации.

    Китай, в свою очередь, защитил свою правовую систему. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила: «Мы относимся к подсудимым разных национальностей на равных, справедливо рассматриваем дела в соответствии с законом и законно защищаем права заинтересованных лиц и консульские права канадской стороны». Мао добавила, что Канада должна уважать дух закона и прекратить вмешательство в судебный суверенитет Китая.

    Этот инцидент стал очередным препятствием в отношениях между Китаем и Канадой, которые остаются напряженными с 2018 года, когда финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана в Ванкувере. Несмотря на освобождение Мэн в 2021 году и освобождение двух канадцев, заключенных в Китае, обе страны продолжают столкновения по различным вопросам, включая торговлю. В четверг Китай ввел пошлины на некоторые канадские сельскохозяйственные продукты в ответ на канадские торговые ограничения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае казнили женщину за похищение и продажу 17 детей; ранее также казнили мужчину за убийство восьми школьников ножом и казнили водителя, который наехал на людей в Чжухае.

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    20 марта 2025, 14:13 • Новости дня
    Курганская пенсионерка написала 24 тыс. комментариев с призывами к терроризму

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курганской области возбуждено уголовное дело против 64-летней пенсионерки, сторонницы украинских националистических движений, которая разместила более 24 тыс. комментариев в Сети с призывами к терроризму и его оправданием.

    УФСБ России по Курганской области возбудило уголовное дело против 64-летней пенсионерки из Кургана, сообщает ТАСС. Женщина обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ за размещение более 24 тыс. комментариев в социальных сетях и мессенджерах.

    Комментарии содержали призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в контексте специальной военной операции, проводимой Вооруженными силами России на Украине.

    В УФСБ отмечают, что женщина является сторонницей украинских националистических движений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности России задержала в Мариуполе женщину, которую подозревают в призывах к терроризму и экстремизму через социальные сети. ВЛНР ФСБ задержала мужчину за шпионаж в пользу Украины.

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    20 марта 2025, 18:40 • Новости дня
    Польский генерал заявил о подготовке многовариантной операции на Украине

    Польский генерал Кукула: Европейские страны разрабатывают планы международной операции на Украине

    Польский генерал заявил о подготовке многовариантной операции на Украине
    @ Mehdi Chebil/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Начальник Генштаба Войска польского генерал Веслав Кукула заявил о подготовке европейской операции, зависящей от мирных переговоров на Украине, находящейся на ранней стадии планирования.

    Кукула сообщил РАР о разработке многовариантной международной операции на Украине. Операция зависит от хода мирных переговоров и находится на ранней стадии планирования, передает РИА «Новости».

    Генерал пояснил, что предстоящая встреча военных командиров в Лондоне направлена на разработку операции по обеспечению мира на Украине. Польша, являясь соседом Украины, рассматривает свою роль в логистике и обеспечении безопасности.

    Кукула уточнил, что участие Польши будет определяться политическими решениями, и хотя польские солдаты не будут привлекаться, страна может предоставить места для базирования войск и материально-техническую поддержку.

    Польша готова предложить широкий спектр компетенций, включая обучение украинских войск и поддержание готовности сил, обеспечивающих стабильность и безопасность.

    Ранее сообщалось, что Лондон стремится обеспечить участие британских компаний в перевооружении армий ЕС, настаивая на возможности сотрудничества с Евросоюзом, несмотря на выход из него.

    Накануне силы специального назначения Британии подготовлены к возможному отправлению на Украину в составе миротворческого контингента для урегулирования конфликта.

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    20 марта 2025, 18:07 • Новости дня
    Украинский дрон атаковал автомобиль депутата Госдумы Бородая
    Украинский дрон атаковал автомобиль депутата Госдумы Бородая
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Автомобиль Александра Бородая, депутата Госдумы и главы Союза добровольцев Донбасса, был атакован украинским беспилотником недалеко от линии боевого соприкосновения, где он находился на совещании.

    Telegram-канал СДД сообщил, что автомобиль Бородая был атакован украинским FPV-дроном. Это произошло поздно ночью возле линии боевого соприкосновения, куда парламентарий прибыл для участия в совещании, передает ТАСС.

    Сам Бородай не пострадал в результате инцидента. Однако Эдуард Шарафиев, экс-замполит 7-й штурмовой бригады СДД, находившийся поблизости, получил ожог.

    Бородай занимает должность заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. До осени 2024 года он возглавлял 7-ю штурмовую бригаду СДД, созданную им, и продолжает участвовать в ее деятельности.

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    20 марта 2025, 16:04 • Новости дня
    Названы переговорщики от России на ближайшей встрече с США в Эр-Рияде
    Названы переговорщики от России на ближайшей встрече с США в Эр-Рияде
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что провел телефонный разговор с помощником американского лидера по нацбезопасности Майклом Уолтцем, в ходе которого обсуждалась встреча экспертных групп России и США по безопасности судоходства в Черном море. От России во встрече примут участие опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике.

    Ушаков отметил, что такие беседы происходят регулярно и являются полезными для обеих сторон. Его комментарий приводит Telegram-канал Кремля.

    В ходе последнего разговора обсуждался вопрос проведения встречи экспертных групп двух стран в соответствии с договоренностью президентов России и США, сообщил Ушаков. Основная тема – реализация инициативы по безопасности судоходства в акватории Черного моря. Ушаков напомнил, что в июле 2022 года соответствующие договоренности были заключены при участии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, но до сих пор они не заработали в полном объеме.

    Консультации по этому вопросу пройдут в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде. С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. «Это действительно опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике», – заявил Ушаков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что помощник президента Юрий Ушаков обсудил с Майком Уолтцем состав переговорщиков в ходе телефонного разговора 19 марта.

    Ранее помощник президента США Майк Уолтц заявил о грядущей встрече российских и американских экспертных групп в Эр-Рияде для обсуждения частичного прекращения огня на Украине.

    Коментарии (18)
    20 марта 2025, 19:36 • Новости дня
    Глава Евросовета назвал прекращение огня на Украине ошибкой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Европейского совета Антониу Кошта высказался против временного прекращения огня на Украине, так как считает, что это только усугубит конфликт и не приведет к его разрешению.

    Кошта заявил: «Что действительно имеет значение, то это справедливый и длительный мир. Если это путь вперед, отлично. Будем на это надеяться». Об этом сообщает Ura.Ru со ссылкой на португальский телеканал RTP.

    Кошта подчеркнул, что подход к разрешению конфликта должен быть тщательно продуман и сбалансирован. Он призвал международное сообщество к более активному взаимодействию и поиску долгосрочных решений, способных обеспечить реальный прогресс в мирном урегулировании ситуации.

    Ранее Россия передала США все нюансы реализации идеи о 30-дневном перемирии на Украине, предложенной Дональдом Трампом.

    Коментарии (13)
    20 марта 2025, 13:32 • Новости дня
    Эксперт: Переход украинских АЭС под контроль США создаст риски для России

    Эксперт Анпилогов: Контроль США над украинскими АЭС создаст техногенные риски для России

    Эксперт: Переход украинских АЭС под контроль США создаст риски для России
    @ ООО "Медиа-центр "Голос Подолья"/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп, говоря о готовности США помочь в управлении АЭС на Украине, преследует свои цели. Вашингтон, вероятно, рассчитывает продавать Европе излишки электроэнергии и на этом зарабатывать. При этом реализация плана создаст для России имиджевые и техногенные риски, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Американцы давно проявляют интерес к украинской атомной энергетике. Так, они неплохо зарабатывают, поставляя Киеву ядерное топливо», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Он напомнил, что Украина ранее отказалась от российских материалов и перевела свои АЭС на американские компоненты от компании Westinghouse.

    В этом контексте идея США контролировать деятельность станций последовательна и логична. Собеседник увидел в планах Трампа «двухходовой план». «Глава Белого дома стремится урегулировать конфликт на Украине. Когда и если он достигнет этой цели, в бывшей советской республике останется ряд проблем: там уже разрушена промышленность, наблюдается огромный демографический отток», – детализировал эксперт.

    «Как следствие, объемы потребления электроэнергии в стране сократятся. Освободившиеся излишки можно будет продавать на соседние рынки, и в первую очередь – Евросоюзу», – рассуждает Анпилогов. Собеседник напомнил, что европейские страны продолжают «играться» с «зеленой повесткой»: строят ветряки и солнечные батареи.

    «Европа таким образом может стать нетто-импортером электроэнергии, и поставки пойдут с украинских атомных станций. Тем более что линии электропередач уже есть. По всей видимости, Вашингтон рассчитывает контролировать процесс сбыта и зарабатывать, привлекая Киев в качестве "полезного идиота"», – считает аналитик.

    Фактически речь идет о том, что на АЭС Украины поменяется менеджмент. «Дергать стержень и получать разрешенные дозы радиации, обслуживать объекты все так же будет украинский персонал. Но за коммерческую деятельность отвечать начнут американцы. Международное разделение труда выглядит именно так: кому-то в реактор лезть, а кому-то чистые киловатты продавать», – иронично отметил специалист.

    Владимир Зеленский выражает заинтересованность в таком сотрудничестве, поскольку так рассчитывает продлить свое пребывание во власти. Однако для обычных украинцев реализация идеи Трампа обернется ростом цен на электроэнергию.

    «Представим, что украинский потребитель за киловатт платит гривну, а европейский – евро. Далее вступает в дело логика рынка: зачем продавать ресурс дешево?» – пояснил Анпилогов. Впрочем, если Киев передаст АЭС под управление США, то это несет риски и для России.

    Во-первых, это касается имиджевого вопроса. «Американские специалисты не знают всех тонкостей работы реакторов советского образца. Если произойдет какая-то авария, на Западе начнут кричать про "новый Чернобыль". При этом винить будут российскую сторону, а не американцев», – пояснил собеседник.

    Есть и риски техногенного характера. «Первый и второй реакторы Ровенской АЭС очень старые, они построены по древним нормам безопасности, например, без контайнмента – внешней двойной гермооболочки», – напомнил спикер. Похожая ситуация на Южно-Украинской станции.

    «Их нужно выводить из эксплуатации, тем более что нет надзора Росатома и его дочерних организаций, ведь Киев разорвал все связи. Штаты, получи они контроль над объектами, вряд ли проявят ответственное отношение к инфраструктуре. А это создаст дополнительные угрозы для России», – заключил Анпилогов.

    Напомним, Дональд Трамп в телефонном разговоре заявил Владимиру Зеленскому, что США могут помочь Украине в управлении АЭС. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, если бы Вашингтон владел станциями, это бы стало лучшей гарантией безопасности для критической инфраструктуры.

    В совместном заявлении госсекретаря Марко Рубио и помощника Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца отмечается, что американская сторона могла бы «оказать большую помощь» Киеву в вопросе эксплуатации АЭС. Они указали на опыт Соединенных Штатов «в области электроэнергетики и коммунального хозяйства».

    Глава министерства энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон готов взять под управление украинские атомные электростанции, если это будет способствовать урегулированию конфликта. Он заверил, что для этого не потребуется отправка американских военнослужащих на Украину.

    Зеленский выразил заинтересованность в сотрудничестве со Штатами в сфере энергетики, отметив важность американской поддержки в текущих условиях. По итогам разговора с Трампом он также принял предложение о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

    Ранее телеканал CNN сообщал, что Запорожская АЭС может стать частью переговоров о прекращении огня на Украине. Станция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. В октябре 2022 года она перешла в собственность России.

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    20 марта 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин обязал украинцев узаконить пребывание в России до сентября
    Путин обязал украинцев узаконить пребывание в России до сентября
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий гражданам Украины, находящимся в России без законных оснований, узаконить свое пребывание или покинуть страну до 10 сентября 2025 года.

    Этот документ был опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    В указе говорится: «Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации».

    Также в указе отмечается, что иностранцы в Донбассе и Новороссии должны до 10 июня пройти медосмотр, чтобы подтвердить отсутствие ВИЧ и факта употребления наркотиков.

    Ранее Москва и Минск сохранили особый режим въезда для украинцев.

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    20 марта 2025, 10:33 • Новости дня
    Bloomberg: Макрон готовится к столкновению с Трампом из-за военной помощи Украине
    Bloomberg: Макрон готовится к столкновению с Трампом из-за военной помощи Украине
    @ Sarah Meyssonnier/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Французский президент Эммануэль Макрон готовится к саммиту ЕС, стремясь объединить союзников для поддержки Украины, что приведет его к столкновению с президентом США Дональдом Трампом, настаивающим на прекращении поставок оружия, пишет Bloomberg.

    По данным издания, Макрон, занятый внутренними кризисами, возвращается в центр внимания на фоне геополитических маневров президента США, передает Bloomberg.

    Макрон стремится объединить европейские страны для поддержки Украины, что ставит его на курс столкновения с Трампом, который предлагает прекратить поставки оружия Киеву в обмен на новую бизнес-кооперацию с Россией.

    Как указывает Bloomberg, в то время как французский лидер проводит встречи с военными и министрами обороны из более чем тридцати стран, инициатива по поддержке Украины набирает популярность среди европейских лидеров.

    Издание пишет, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют задействовать европейские армии, а также представителей Содружества и азиатских стран для поддержки Киева после достижения перемирия. Планируется, что страны предоставят финансирование, войска, авиацию или морские силы.

    Французский президент считает, что личные связи важны для Трампа, и пытается найти аргументы, которые привлекут его внимание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон продвигает идею введения на Украину натовских войск в качестве «миротворцев». В марте Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России, если Украина запросит такое присутствие. В феврале он назвал ошибкой отказ Европы от размещения войск на Украине в начале конфликта.

    Группа Chanteurs anonymes во Франции сочинила сатирическую песню «Макрон, на фронт», призывающую президента страны «прекратить дискуссии» и отправиться на украинский фронт.

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    20 марта 2025, 19:52 • Новости дня
    «Пятерочка» и «Перекресток» начали нанимать сотрудников из Индии
    «Пятерочка» и «Перекресток» начали нанимать сотрудников из Индии
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Компания X5, владелец «Пятерочки» и «Перекрестка», приняла около 100 индийских сотрудников в распределительный центр, чтобы противостоять дефициту рабочей силы, который к 2030 году может достигнуть 500 тыс. человек, сообщила президент X5 Екатерина Лобачева.

    Лобачева сообщила, что дефицит кадров является одной из ключевых проблем в розничной торговле и логистике. Для ее решения компания планирует увеличить долю собственного персонала, которая уже достигает 85%, и снизить зависимость от мигрантов, передает РБК.

    Лобачева отметила, что, несмотря на ужесточение миграционной политики, российская экономика продолжает привлекать специалистов из других стран, в частности из Азии. X5 начала пилотный проект по найму рабочих из дружественных стран с избытком рабочей силы, например, из Индии, откуда уже было привлечено около 100 человек для работы в распределительных центрах.

    Компания заключает с иностранными сотрудниками бессрочные трудовые договоры, предоставляя им льготы, гарантии, общежитие и питание. Однако Лобачева подчеркнула, что при работе с такой категорией работников возникают трудности из-за языковых и культурных различий.

    Ожидается, что к 2030 году общий дефицит кадров в торговле и логистике составит от 250 до 500 тысяч человек в каждом секторе. В связи с этим X5 планирует развивать технологичность и роботизацию процессов, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы. Лобачева отметила, что такие инвестиции необходимо рассматривать не как проекты с отдачей на капитал, а как жизненно важные меры для бизнеса.

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    20 марта 2025, 19:20 • Новости дня
    Главой МОК впервые избрали женщину

    Кирсти Ковентри избрана президентом МОК

    Главой МОК впервые избрали женщину
    @ Fabrice Coffrini/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Двукратная олимпийская чемпионка из Зимбабве Кирсти Ковентри была избрана президентом Международного олимпийского комитета, став первой женщиной, занявшей эту должность.

    Выборы проходили в рамках 144-й сессии МОК в Греции, где Ковентри обошла таких соперников, как президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу, президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ и другие влиятельные фигуры в мире спорта, передает ТАСС.

    Ковентри станет первой женщиной на посту президента МОК. Она официально вступит в должность 24 июня, сменив на этом посту немца Томаса Баха, который возглавлял организацию до сегодняшнего дня.

    Конкуренция на выборах была высокой. В списке претендентов также были вице-президент МОК испанец Хуан Антонио Самаранч – младший, президент Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян и другие известные спортсмены и функционеры.

    Напомним, в феврале Томас Бах принял решение покинуть Международный олимпийский комитет после 34 лет членства, МОК принял его отставку, выборы преемника назначены на март.

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    20 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Сирийский лидер внось отказался пожать руку Бербок

    Сирийский лидер аш-Шараа вновь отказался пожать руку главе МИД Германии Бербок

    Сирийский лидер внось отказался пожать руку Бербок
    @ DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Сирии Ахмед аш-Шараа не стал пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время ее визита в Дамаск.

    Бербок во время своего второго визита в Дамаск вновь не получила рукопожатия от президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, сообщил телеканал NTV, передают «Известия».

    Немецкий политик прибыла в Сирию вместе с депутатом Бундестага от ХДС Армином Лашетом. Глава сирийской администрации не поприветствовал рукопожатием и его. При этом министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани пожал руку Бербок у входа в президентский дворец.

    В январе сирийские политики отказались пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время ее визита в Дамаск. Депутат Бундестага сочла унижением отказ Бербок в рукопожатии в Сирии.

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