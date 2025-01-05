Почти половина украденных украинскими колл-центрами средств были направлены на финансирование ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев заявил, что не менее 40% денег, похищенных украинскими колл-центрами у граждан России, направляется на финансирование украинских вооруженных сил.

«Не менее 40% с украденных денег тратится на финансирование ВСУ. Все эти колл-центры 'крышуются', естественно, спецслужбами. Если кто деньги не платит за эту 'крышу', с ними быстро расправляются», – сказал он.

Президент России Владимир Путин в декабре на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека отметил необходимость привлечения внимания Генеральной прокуратуры к проблеме мошеннических звонков, поступающих с территории Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники используют адреса, отличающиеся одним символом от настоящих доменов, чтобы обмануть пользователей, правоохранительные органы раскрыли сеть узлов связи в Барнауле, которую мошенники использовали для реализации схем с банковскими счетами и соцсетями, а за 11 месяцев 2024 года россияне, ставшие жертвами дистанционных мошенничеств, потеряли 168 млрд рублей, как сообщили в пресс-центре МВД.