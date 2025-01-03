Полиция ликвидировала узлы связи мошенников в Барнауле

Tекст: Алексей Дегтярев

Сотрудники полиции ликвидировали сеть нелегальных узлов связи, которые использовали телефонные мошенники, сообщила Волк в своем Telegram-канале.

Ликвидированные узлы работали в нескольких арендованных квартирах у местных жителей.

Мошенники разместили более 100 сим-боксов, предназначенных для получения сообщений с кодами активации учетных записей в социальных сетях и мессенджерах. В ходе обысков, нашли 111 сим-банков, 20 тыс. сим-карт различных операторов, а также компьютеры и средства связи. Это оборудование изъято и направлено на экспертизу.

Волк уточнила, что выйти на след преступников удалось при расследовании дела о дистанционном мошенничестве против местной жительницы. Ей сообщили, что к ее учетной записи на госуслугах якобы получили неправомерный доступ, от ее имени якобы финансировалась экстремистская деятельность. Поверив злоумышленникам, женщина перевела им более 300 тыс. рублей.

Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства преступления и устанавливать лиц, причастных к этой деятельности.

Ранее полиция задержала нескольких ранее судимых мошенников, которые похитили у семьи из Москвы более 22 млн рублей.