Глава МИД Лавров исключил очередное перемирие без понимания будущих действий

Tекст: Ольга Иванова

Россия не пойдет на очередное перемирие в рамках украинского кризиса без четкого понимания дальнейшего развития событий, передает РИА «Новости».

«Выходить на очередное перемирие, на очередное прекращение огня, как бы это ни называть, не понимая, что будет дальше, мы на это не согласимся», – заявил Лавров на пресс-конференции по итогам заседания уставных органов ОДКБ.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил об изначальном нежелании киевского режима выполнять подписанные с 2014 года договоренности о коллективной совместной безопасности. Политический деятель подчеркнул, что минские, парижские и стамбульские соглашения оказались уловкой Киева, а саботаж этих договоренностей поощрялся западными союзниками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил о планах обсудить гарантии коллективной безопасности на трехсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал об ударах киевского режима по критически важной энергетической инфраструктуре при поддержке Евросоюза.

В понедельник глава МИД России Сергей Лавров сообщил о планах посвятить встречу в Абу-Даби согласованию принципов урегулирования на Украине.