В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.2 комментария
Украинский бизнес начал массово переносить дата-центры за рубеж
Из-за серьезных повреждений инфраструктуры украинские компании начали лавинообразно переносить свои системы обработки данных в западные области страны и государства Евросоюза, пишут местные СМИ.
Из соображений безопасности украинские предприниматели начали массово переносить свои дата-центры в западные регионы страны и за границу, передает ТАСС со ссылкой на издание «Экономическая правда».
По различным оценкам, на Украине насчитывается от 30 до 50 центров обработки данных. Из-за регулярных повреждений инфраструктуры эта индустрия сейчас переживает самый большой кризис за всю историю своего существования.
«Киев стремительно пустеет с точки зрения физического присутствия цифровой инфраструктуры», – констатировал один из собеседников издания. Он добавил, что миграция из столичных дата-центров носит лавинообразный характер, в результате чего некоторые площадки опустели полностью.
Представители бизнеса осознали недостаточную защищенность инфраструктуры, развивавшейся в Киеве годами. Участники рынка в разы увеличили инвестиции в европейские площадки из-за стремительного роста спроса. Ожидается, что к концу года соотношение зарубежных и внутренних мощностей выровняется до равных долей, а строительство новых центров в Евросоюзе выглядит более надежным вариантом по сравнению с расширением сети на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил о повреждении около десяти центров обработки данных в Киеве.
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