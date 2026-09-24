Россия начала отключать ВСУ от интернета

Tекст: Олег Исайченко

Российская армия продолжает наносить удары по телекоммуникационной инфраструктуре на территории Украины. На этот раз были поражены дата-центры «Киевстар» и «Парковый», предоставлявшие услуги связи и вычислительные мощности для ВСУ, сообщает Минобороны. Днем ранее атаке подвергся центр обработки данных (ЦОД) New-Telco, снабжавший интернет-трафиком военное ведомство республики.

Одновременно был ликвидирован дата-центр «Юнайтед ДС», обеспечивавший связь украинских спецслужб с зарубежными союзниками. После атаки в Киеве были зафиксированы перебои с доступом к интернету. Принадлежащая провайдерам инфраструктура до сих пор остается без электроснабжения.

Ранее под удар попал расположенный в Киеве дата-центр «Би-мобайл». Уже тогда эксперты отмечали, что подобные удары могут разорвать цепочку «связь – управление» у противника на линии боевого соприкосновения. Судя по всему, начатая тогда кампания против украинской телекоммуникационной инфраструктуры приобрела регулярный характер.

«На Украине насчитывается около 40–50 дата-центров. Из них около 70% расположены в Киевской области и самой столице. Соответственно, прицельное поражение этих объектов в регионе способно нарушить работу связи по всей стране. Украина действительно находится в шаге от перехода из цифрового века в каменный», – сказал экономист Иван Лизан.

При этом возможность наносить удары по столь значимой инфраструктуре появилась у ВС РФ только в этом году, отмечает военный эксперт Алексей Анпилогов. «До последнего времени основные узлы системы ПВО противника были сосредоточены как раз у дата-центров. Теперь же ситуация изменилась: на фоне нехватки боеприпасов для противовоздушной обороны эти объекты стали доступны для наших атак», – говорит собеседник.

Причин же для поражения дата-центров несколько, считает Лизан. «Во-первых, речь идет об окончательном истощении и без того дышащей на ладан украинской экономики. Потери для бизнеса колоссальны. Под вопросом оказывается возможность безналичной оплаты, что сулит гигантские потери для предпринимателей, годами пытавшихся «перенастроить» свое дело под реалии интернета», – подчеркивает он.

«Во-вторых, Россия намерена дезорганизовать связь для украинских военных. Тыловые части ВСУ, а также структуры, занимающиеся их снабжением, использовали для обмена информацией мобильную связь или интернет. Дата-центры в этом случае служили финальной точкой передачи сигнала. Соответственно, организация поддержки войск теперь будет затруднена», – говорит собеседник.

Анпилогов отмечает, что произошедшее также ослабит возможности противника в сфере БПЛА. «Для качественного управления «роем» требуется весьма производительная цифровая инфраструктура. Задержка сигнала между оператором и аппаратом должна быть минимальной. Обеспечивают это локальные каналы связи, которые работают при помощи дата-центров», – добавляет он.

«Без быстрой маршрутизации, которую обеспечивает данная инфраструктура, пауза между отдачей и приемом команд может составить несколько секунд, что невероятно критично при управлении любым дроном: запаздывание картинки становится критическим, из-за чего и пилот, и БПЛА теряют свою эффективность», – уточняет эксперт.

Тем не менее полностью оценить масштаб нанесенного Украине ущерба пока нельзя, признается Лизан. «Если речь идет о коммерческих дата-центрах, которые занимались преимущественно хранением данных, то, скорее всего, у сотрудников подобных предприятий имеются резервные копии, которые можно перенести в Европу, предварительно договорившись с местной фирмой об аренде серверов», – говорит он.

«С центрами сотовых операторов все гораздо сложнее: данные распределяются между двумя-тремя дата-центрами по всей стране. При их поражении выходит из строя биллинг – система учета предоставленных услуг, тарификации и формирования счетов для оплаты. Соответственно, понять, кто, кому и когда звонил, становится невозможным», – продолжает он.

«Отмечу: речь идет не об исчезновении связи как таковой – вышки продолжают стоять, а именно об отсутствии возможности учитывать активность пользователей. Нечто похожее наблюдалось на заре создания ДНР, когда на территории республики из-за спора о доступе к дата-центрам звонки фактически стали бесплатными», – говорит собеседник.

«В подобной ситуации отменяются любые тарифные планы: пополнить баланс становится невозможно, а вышки рано или поздно придут в негодность, ведь денег на их обслуживание также не поступает. Исправить подобную ситуацию за счет переноса трафика за границу не получится, поскольку речь идет об очень больших объемах информации», – рассуждает эксперт.

При этом, если такие удары продолжатся, это значительно скажется на уровне жизни граждан. «Разрушатся привычные способы общения. Практически все жители городов сегодня используют сотовую связь. Кроме того, под риск исчезновения попадает и сам интернет, с помощью которого осуществляется и документооборот. Но все это может произойти лишь в перспективе, при условии сохранения текущего темпа нанесения ударов по дата-центрам», – заключил Лизан.