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    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    12 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

    30 комментариев
    24 сентября 2026, 21:52 • Новости дня

    Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с трагедией на Каспии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагическим происшествием на учениях Военно-морских сил на Каспии.

    «Примите глубокие соболезнования по случаю трагического происшествия в ходе учений Военно-морских сил Казахстана на Каспии», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным погибших военнослужащих. Он подчеркнул, что в России разделяют их боль и скорбь.

    Ранее из-за резкого ухудшения погоды на учениях в Каспийском море погибли 12 казахстанских военных.

    Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту трагического инцидента.

    Президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

    24 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Каллас возмутилась приглашением Путина на саммит G20

    Каллас возмутило приглашение Путина на саммит G20

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас выразила недовольство в связи с возможным участием президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20).

    Приглашение Путина на предстоящий саммит G20 вызвало резкую реакцию у Каллас, передает РИА «Новости». Главный аналитик по вопросам национальной безопасности CNN Джим Шутто опубликовал в соцсетях высказывание дипломата, которое прозвучало в эфире американского телеканала.

    «Это было очень неприятно услышать», – процитировал журналист слова Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил проработку приглашения Владимира Путина на саммит G20 по дипломатическим каналам.

    Ранее американская сторона назвала полезным присутствие российского лидера на декабрьской встрече в Майами. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру также поддержал идею участия президента России в грядущем мероприятии.

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    24 сентября 2026, 12:12 • Новости дня
    Во время военно-морских учений на Каспии погибли девять казахстанских солдат

    Минобороны Казахстана: На учениях в Каспийском море погибли девять военных

    Tекст: Мария Иванова

    В Мангистауской области во время учений Военно-морских сил Казахстана 19 военнослужащих унесло в Каспийское море, девять из них погибли.

    В результате инцидента на Каспии унесенными в море оказались 19 казахстанских военных, передает ТАСС со ссылкой на министерство обороны республики.

    На данный момент зафиксирована гибель девяти человек. Еще троих военнослужащих удалось спасти, один из них госпитализирован. В районе учений продолжается поисково-спасательная операция для обнаружения остальных пропавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Военно-морские силы Казахстана начали масштабные учения на Каспии.

    В прошлом месяце республика начала переброску войск для учений «Решительный отпор».

    В прошлом году казахстанские военные испытали новые методы маневренной войны.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

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    24 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Число погибших военных на учениях в Каспийском море достигло 12

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество казахстанских военнослужащих, погибших в результате резкого ухудшения погоды во время военных учений на Каспийском море, достигло 12, сообщил акимат (администрация) прикаспийской Мангистауской области Казахстана.

    Во время учений на Каспии погибли 12 казахстанских военнослужащих, передает ТАСС. В администрации Мангистауской области пояснили, что трагедия произошла при выполнении учебно-боевой задачи.

    «По уточненным данным, во время выполнения учебно-боевой задачи в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра, в море унесло 17 человек, 12 из них погибло, троих удалось спасти», – заявили в акимате.

    Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается. Специалисты ищут еще двоих пропавших без вести военных.

    Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

    Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту трагического инцидента.

    В начале сентября военно-морские силы Казахстана начали плановые учения в акватории Каспийского моря.

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    23 сентября 2026, 23:13 • Новости дня
    Песков сообщил о проработке приглашения Путина на саммит G20

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона благодарна за приглашение президента Владимира Путина на саммит G20 в США и планирует проработать этот вопрос по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Россия признательна за приглашение президента Владимира Путина на саммит G20 в США, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российская сторона видела сообщения в СМИ и заявления американского руководства.

    «Мы видели сообщения в СМИ и заявления госсекретаря. Мы благодарны и признательны за это приглашение», – заявил Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что вопрос об участии будет проработан по дипломатическим каналам.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон направил приглашение президенту России Владимиру Путину на предстоящий саммит G20, который пройдет на американской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты направили официальное приглашение Владимиру Путину на декабрьский саммит G20 в Майами.

    Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с американским госсекретарем в Нью-Йорке.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял об отсутствии окончательного решения по поездке российского лидера.

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    24 сентября 2026, 15:05 • Новости дня
    Токаев выразил соболезнования после гибели военных на Каспии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с трагической гибелью военнослужащих во время учений в Мангистауской области.

    Глава государства направил слова поддержки семьям погибших, передает ТАСС. «Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в результате трагического происшествия во время военных учений в Мангистауской области», – заявили в пресс-службе президента.

    Казахстанский лидер также поручил правительственной комиссии предпринять все необходимые действия для выяснения причин трагедии. Кроме того, комиссия должна обеспечить оказание помощи семьям погибших военных.

    Напомним, во время учений в Каспийском море погибли девять казахстанских военнослужащих.

    По факту трагического инцидента Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело.

    В прошлом году Военно-морские силы Казахстана провели внезапную проверку боеготовности в этом регионе.

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    24 сентября 2026, 13:36 • Новости дня
    В Казахстане возбудили дело после гибели военных на Каспии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов распорядился создать правительственную комиссию после трагической гибели девяти военнослужащих страны во время учений на побережье Каспийского моря.

    «По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено и расследуется уголовное дело», – сообщили в генпрокуратуре страны, передает ТАСС.

    Инцидент произошел во время маневров Военно-морских сил из-за резкого ухудшения погоды и сильного ветра. В результате шторма 19 человек унесло в открытое море. На данный момент спасатели подтвердили гибель девяти солдат.

    Трех пострадавших удалось вытащить из воды, одного из них экстренно госпитализировали.

    Поисковые отряды продолжают искать остальных пропавших. На место происшествия направлены сотрудники МВД и МЧС.

    В начале сентября военно-морские силы Казахстана начали масштабные плановые учения в акватории Каспийского моря.

    Месяцем ранее республика проводила переброску войск и техники для стратегических маневров «Решительный отпор».

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    24 сентября 2026, 17:51 • Новости дня
    Токаев объявил день траура из-за гибели моряков на Каспии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил 25 сентября днем общенационального траура после трагической гибели военнослужащих во время учений в Каспийском море.

    Руководитель республики подписал соответствующий документ после происшествия, передает РИА «Новости». «Распоряжением главы государства в связи с гибелью военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области 25 сентября 2026 года в республике Казахстан объявлен общенациональный траур», – отметили в пресс-службе президента.

    Напомним, во время учений в Каспийском море погибли девять казахстанских военнослужащих.

    Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту трагического инцидента.

    Военно-морские силы республики начали данные плановые маневры в начале сентября.

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    23 сентября 2026, 22:55 • Новости дня
    Политолог отметила слова Путина «это голосование за вас», обращенные к участникам СВО

    Политолог Федорова: Голосуя за патриотических кандидатов, россияне поддержали бойцов на передовой

    Политолог отметила слова Путина «это голосование за вас», обращенные к участникам СВО
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Обращение Владимира Путина к избирателям и военным в зоне СВО показало тесную связь между политической жизнью страны и событиями на передовой – голос за кандидата с патриотической позицией на выборах стал голосом в поддержку бойцов на фронте, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, эксперт ЭИСИ. В четверг президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах.

    «Обращение Владимира Путина, в котором он поблагодарил граждан за активное участие в выборах и отметил провал попыток противника сорвать голосование, подводит итог кампании. Она вышла далеко за рамки обычной электоральной процедуры, поэтому голосование стало для людей способом совершить патриотический поступок и продемонстрировать свою позицию», – считает политолог Анна Федорова, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    Это особенно актуально для жителей исторических регионов, где участие в выборах для многих людей связано с непосредственным риском для жизни, подчеркивает эксперт. «Там были потери, в том числе среди членов избирательных комиссий. Для них эта работа стала по-настоящему героической. Но и в Подмосковье были атаки беспилотников и жертвы. Жители самых разных регионов понимают, что противник хотел запугать людей, заставить их отказаться от участия в выборах и тем самым создать повод говорить о несостоятельности российского избирательного процесса. Но произошло ровно обратное», – отмечает Федорова.

    Слова президента «это голосование за вас», обращенные к бойцам на передовой, также показывают, насколько тесно сегодня связаны события на фронте и политическая жизнь страны, добавила Федорова.

    «Партии и кандидаты, за редчайшими исключениями, едины по этому вопросу. Трудно представить кандидата в федеральный парламент, который не высказывался бы по теме СВО или лично не участвовал в помощи фронту. Люди видят это единство. Поэтому голос за кандидата с патриотической позицией воспринимается и как голос в поддержку бойцов на фронте. Важно и то, что сами участники СВО активно включились в избирательную кампанию и добились заметных результатов», – отметила политолог.

    При этом высокие результаты «Единой России» – не повод для самоуспокоения, а прежде всего серьезный мандат ответственности, считает эксперт. «Власть обязана делом оправдать кредит доверия. Главные вызовы не заканчиваются после выборов. Экономическое давление, атаки, попытки дестабилизации, угроза террористических актов – сама конфигурация вызовов остается прежней. Люди обновили мандат доверия, а кто-то получил его впервые. Теперь надо работать. Президент всегда говорит об этом, и каждый раз он прав», – резюмирует Федорова.

    В среду президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством поблагодарил россиян за активное участие в выборах.

    «Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно. Такое активное, даже рекордное количество людей, которые пришли на избирательные участки, проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны», – сказал президент.

    Глава государства также обратился к бойцам и командирам на передовой линии. «Хочу, чтобы вы знали, товарищи, – это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, ваш героизм, вашу преданность Родине. Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты», – подчеркнул Путин.

    При этом, по его словам, власти теперь «нужно сделать все для того, чтобы оправдать доверие, которое люди оказали правительству Российской Федерации, всему российскому руководству по всем важнейшим направлениям укрепления России».

    По предварительным результатам, партия «Единая Россия» получает рекордное количество мандатов за свою историю – 355. Это позволяет ей получить конституционное большинство. КПРФ займет 40 депутатских мест, ЛДПР – 25, «Новые люди» – 20, «Справедливая Россия» – четыре, «Родина» – одно. Окончательные итоги голосования станут известны 25 сентября. Выборы депутатов Госдумы и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли с 18 по 20 сентября при явке в 59 %.

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    24 сентября 2026, 10:39 • Новости дня
    Токаев призвал соотечественников прекратить обижаться на прошлое

    Президент Казахстана Токаев призвал граждан не обижаться на прошлое

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал сограждан прекратить обижаться на прошлое и перестать искать виноватых в своих неудачах.

    Выступая на первой сессии высшего консультативного органа страны – Народного совета, глава государства подчеркнул, что обида на прошлое лишает народ будущего, отмечает ТАСС.

    Казахстанский лидер отметил важность правильного понимания истории. По его словам, невозможно построить успешное будущее, если постоянно искать оправдания неудачам и винить в них окружающих.

    Токаев также обратил внимание на необходимость воспитания подрастающего поколения. Он указал, что молодежь следует оберегать от малодушия и излишней тревожности, прививая ей гордость за историю своего народа и уверенность в завтрашнем дне.

    Ранее, в марте 2025 года, глава государства уже призывал казахстанское общество к объективному отношению к советскому периоду, отмечая наличие в нем светлых сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Токаев утвердил состав Народного совета Казахстана.

    Во вторник глава государства призвал не превращать русский язык в предмет политизации.

    В прошлом году казахстанский лидер попросил не искажать историческую правду о войне.

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    24 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Медведев: Путин поддержал кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента, сообщил зампредседателя Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Соответствующее заявление прозвучало в четверг во время совместного заседания руководящих органов партии «Единая Россия», передает РИА «Новости». «Я обсуждал этот вопрос с главой нашего государства, с Владимиром Владимировичем Путиным. Владимир Владимирович полагает, что Вячеслав Викторович Володин может с успехом продолжить эту должность», – сообщил Медведев.

    Политик добавил, что лично поддерживает данное предложение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать шансы Вячеслава Володина остаться на посту спикера.

    В июле Владимир Путин вручил председателю нижней палаты парламента орден «За доблестный труд».

    Перед этим Володин подвел итоги работы депутатов восьмого созыва.

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    24 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин освободил Алексея Мешкова от должности посла во Франции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Алексея Мешкова от должности чрезвычайного и полномочного посла во Франции и Монако.

    Сооветствующий документ уже размещен на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». «Освободить Мешкова Алексея Юрьевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации во Французской Республике и по совместительству в Княжестве Монако», – говорится в тексте указа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Мешков сообщил о фактическом отсутствии полноценных отношений между Россией и Францией на протяжении четырех лет.

    В мае дипломат продемонстрировал французскому внешнеполитическому ведомству доказательства атак ВСУ на мирные объекты Донбасса.

    До этого глава российской дипмиссии назвал Париж одной из главных помех для достижения долгосрочного мира с Украиной.

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    24 сентября 2026, 12:51 • Новости дня
    Песков: Россия проработает приглашение США Путину на саммит G20

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона высоко оценила приглашение президенту Владимиру Путину принять участие в предстоящем американском саммите G20 и планирует тщательно проработать этот вопрос, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Россия с признательностью восприняла предложение Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение. И оно будет проработано и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение», – заявил Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва намерена максимально эффективно продолжать участие в работе «Большой двадцатки» и всех проходящих в ее рамках форумах. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о направлении приглашения российскому лидеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио пригласил Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами.

    Российская сторона весной получила официальное приглашение на это мероприятие.

    Окончательное решение о поездке президента России пока не принято.

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    24 сентября 2026, 13:16 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом угрозы общественной безопасности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждались меры по нейтрализации угроз общественной безопасности.

    Президент России Владимир Путин в четверг провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, передает РИА «Новости».

    На повестке дня стоял вопрос дополнительных мер, направленных на нейтрализацию угроз общественной безопасности в стране.

    «У нас сегодня вопрос о дополнительных мерах по нейтрализации угроз общественной безопасности в России», – заявил глава государства. Основной доклад по теме представил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

    На предыдущем совещании, состоявшемся в начале сентября, участники обсуждали профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и предотвращение подростковой преступности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что в графике главы государства на четверг также запланировано несколько непубличных встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заранее анонсировал это оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

    В начале сентября Владимир Путин обсудил с участниками Совбеза профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

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    24 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, тема которого будет объявлена в начале заседания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля отметил, что тему предстоящего обсуждения российский лидер обозначит в самом начале заседания. Кроме того, в рабочем графике Владимира Путина на этот день запланировано несколько непубличных встреч.

    Ранее 4 сентября Путин обсудил с Совбезом профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

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    24 сентября 2026, 12:38 • Новости дня
    Песков: Решение о встрече Путина и Трампа на G20 не принято

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преждевременным обсуждение возможной встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на предстоящем саммите G20.

    По словам Пескова, решение о встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 еще не принято, обсуждать возможные переговоры лидеров двух стран пока рано, передает РИА «Новости».

    «Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято», – сказал Песков, комментируя перспективы двусторонней встречи на предстоящем мероприятии.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США пригласили Владимира Путина на саммит G20 в Майами.

    Российская сторона пообещала проработать данный вопрос по дипломатическим каналам.

    До этого Москва официально получила приглашение на встречу «Большой двадцатки» на высшем уровне.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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