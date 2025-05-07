Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?5 комментариев
Токаев призвал не искажать историческую правду о войне
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о недопустимости искажения исторической правды о Великой Отечественной войне и важности Победы.
Президент Казахстана во время военного парада отметил особую важность сохранения истины о событиях Великой Отечественной войны и Победе, передает ТАСС.
Также глава государства отметил, что «недопустимо искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы» и назвал защиту национальных интересов ключевой задачей Казахстана в условиях глобальной нестабильности.
Ранее президент Владимир Путин также назвал День Победы триумфом советского и российского народа. Он также отметил важность защиты исторической правды и противодействия неонацизму.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе.