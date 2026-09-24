Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.0 комментариев
Костин предрек снижение прибыли банковского сектора
Глава ВТБ Костин спрогнозировал снижение прибыли банковского сектора
Следующие два года будут «менее радужными» по прибыли для банковского сектора по сравнению с 2026 годом, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Об этом он сказал на XXIII Международном банковском форуме в Петербурге, передает ТАСС.
Костин отметил, что прибыль банковского сектора сейчас стабильна и даже несколько увеличивается, однако это явление временное. Он считает, что 2027 и 2028 годы в этом плане могут оказаться «менее радужными». При этом в целом банковский сектор, по его словам, остается устойчивым и обеспечивает потребности экономики в кредитовании.
ЦБ ранее улучшил прогноз по прибыли банковского сектора на 2026 год, повысив его до 3,9–4,4 трлн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Костин назвал цифровой рубль будущим внешних расчетов.