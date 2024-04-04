Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.2 комментария
В ВС Германии создали единое командование и кибервойска
В рамках реформы вооруженные силы ФРГ (бундесвер) будут разделены на четыре рода войск, получат единое оперативное командование и командование поддержки, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.
Писториус, представляя новую структуру ВС ФРГ, заявил, что реформа направлена на укрепление обороноспособности страны и готовность к любым чрезвычайным ситуациям, включая войну, передает ТАСС.
Он рассказал, что в дальнейшем в бундесвере будут функционировать оперативное командование, четыре рода войск и командование поддержки. По его словам, реформирование направлено на централизацию планирования и оперативного управления бундесвером.
Писториус уточнил, что в дополнение к сухопутным войскам, военно-воздушным силам и военно-морским силам, четвертым родом войск станут силы обеспечения кибербезопасности (CIR).
Ранее немецкие СМИ сообщили, что в Германии задумались о возвращении всеобщей воинской обязанности к 2025 году. По информации Spiegel, Писториус приказал подчиненным «уже к 1 апреля предоставить варианты немецкой модели военной службы, которые внесут масштабный вклад в совершенствование системы национальной устойчивости».