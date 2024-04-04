В ВС Германии создали единое командование и кибервойска

Tекст: Дарья Григоренко

Писториус, представляя новую структуру ВС ФРГ, заявил, что реформа направлена на укрепление обороноспособности страны и готовность к любым чрезвычайным ситуациям, включая войну, передает ТАСС.

Он рассказал, что в дальнейшем в бундесвере будут функционировать оперативное командование, четыре рода войск и командование поддержки. По его словам, реформирование направлено на централизацию планирования и оперативного управления бундесвером.

Писториус уточнил, что в дополнение к сухопутным войскам, военно-воздушным силам и военно-морским силам, четвертым родом войск станут силы обеспечения кибербезопасности (CIR).

Ранее немецкие СМИ сообщили, что в Германии задумались о возвращении всеобщей воинской обязанности к 2025 году. По информации Spiegel, Писториус приказал подчиненным «уже к 1 апреля предоставить варианты немецкой модели военной службы, которые внесут масштабный вклад в совершенствование системы национальной устойчивости».