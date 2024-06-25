Считалось, что идея хранить воздержание до брака и верность в браке была придумана завистниками и невротиками, фригидными клушами и лицемерными святошами специально, чтобы испортить всем жизнь.

В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.

Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.

Новые европейские санкции помогут российскому СПГ Евросоюз впервые решился ввести санкции против российского газа. Однако на жесткий вариант он все-таки не отважился. Под удар попал сжиженный природный газ из России. Но вместо полного запрета ЕС, наоборот, отдельно прописал, что покупать СПГ из России можно. Что же запретила Европа в новом 14-м пакете санкций? Подробности Перейти в раздел

Ассанжа освободили ради реанимации рейтинга Байдена Джулиан Ассанж освобожден из британской тюрьмы. Сообщается, что журналисту пришлось пойти на сделку с прокуратурой США. Возможным условием станет признание его вины за шпионаж. Эксперты уверены, что Демократическая партия Штатов пытается использовать основателя WikiLeaks в качестве козыря в предвыборной гонке. Чего на самом деле хочет добиться администрация Байдена от Ассанжа? Подробности Перейти в раздел

Украина попрощалась с Крымом по-людоедски Официальный Киев объявил жителей Крыма «гражданскими оккупантами». По мнению экспертов, тем самым в офисе Владимира Зеленского попытались оправдать атаку ВСУ по территории полуострова, однако для этого им пришлось перестать считать жителей Крыма «своими» и попрощаться с ними навсегда. Подробности Перейти в раздел

НАТО возглавит «одинокое политическое животное» Страны НАТО окончательно пришли к согласию относительно кандидатуры нового генсека альянса. Уже в ближайшее время этот блок вместо Йенса Столтенберга возглавит бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. «Одинокий мужчина, он прожил в одном и том же скромном доме с той же мебелью уже 30 лет», – описывает быт Рютте западная пресса. С политической точки зрения этот человек тоже будет весьма своеобразным, в том числе для России. Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел