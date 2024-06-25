  • Новость часаВ ДТП в Туве пострадали 10 человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В ход спецоперации вмешался искусственный интеллект
    Секретный американский подводный дрон нашли на Google Maps
    Украинский военный по навигатору привез танк на российские позиции
    Госдума одобрила индексацию пенсий работающим пенсионерам
    В Совфеде назвали фарсом выдачу МУС ордера на арест Шойгу и Герасимова
    Террористку Трепову этапировали в колонию
    Лавров сформулировал требования к Западу для начала переговоров по Украине
    Президент Конго прилетел в Москву
    Эксперт: Запрет никаба более предпочтителен, чем запрет ваххабизма или салафизма
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Франция пытается сохранить потрепанное лицо

    Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.

    0 комментариев
    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Битва дронов подстегивает современную военную мысль

    В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.

    16 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему люди – не кролики

    Считалось, что идея хранить воздержание до брака и верность в браке была придумана завистниками и невротиками, фригидными клушами и лицемерными святошами специально, чтобы испортить всем жизнь.

    10 комментариев
    25 июня 2024, 19:10 • Инфографика

    Как растет доступ россиян к газоснабжению

    Правда и победа

    Нажать для увеличения

    Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Главное
    Отмечен рост числа приезжающих в Россию иностранных туристов
    Британия сняла санкции с замгендиректора «Алросы» Филипповского
    Украина и Молдавия начали переговоры о приеме в ЕС
    Сестра Обамы пострадала в ходе протестов в Кении
    ПВО сбила в Ростовской области запущенный с Украины воздушный шар
    В Дагестане арестовали экс-главу Сергокалинского района
    Финский Gasum назвал дату прекращения закупки СПГ из России

    Новые европейские санкции помогут российскому СПГ

    Евросоюз впервые решился ввести санкции против российского газа. Однако на жесткий вариант он все-таки не отважился. Под удар попал сжиженный природный газ из России. Но вместо полного запрета ЕС, наоборот, отдельно прописал, что покупать СПГ из России можно. Что же запретила Европа в новом 14-м пакете санкций? Подробности

    Перейти в раздел

    Ассанжа освободили ради реанимации рейтинга Байдена

    Джулиан Ассанж освобожден из британской тюрьмы. Сообщается, что журналисту пришлось пойти на сделку с прокуратурой США. Возможным условием станет признание его вины за шпионаж. Эксперты уверены, что Демократическая партия Штатов пытается использовать основателя WikiLeaks в качестве козыря в предвыборной гонке. Чего на самом деле хочет добиться администрация Байдена от Ассанжа? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина попрощалась с Крымом по-людоедски

    Официальный Киев объявил жителей Крыма «гражданскими оккупантами». По мнению экспертов, тем самым в офисе Владимира Зеленского попытались оправдать атаку ВСУ по территории полуострова, однако для этого им пришлось перестать считать жителей Крыма «своими» и попрощаться с ними навсегда. Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО возглавит «одинокое политическое животное»

    Страны НАТО окончательно пришли к согласию относительно кандидатуры нового генсека альянса. Уже в ближайшее время этот блок вместо Йенса Столтенберга возглавит бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. «Одинокий мужчина, он прожил в одном и том же скромном доме с той же мебелью уже 30 лет», – описывает быт Рютте западная пресса. С политической точки зрения этот человек тоже будет весьма своеобразным, в том числе для России. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ле Пен победит Макрона. Но лучше не станет

      Социологические опросы предсказывают разгромную победу партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» на парламентских выборах во Франции. В этом случае президенту Эммануэлю Макрону придется «сожительствовать» с премьером-националистом Жорданом Барделлой. Но это не настолько хорошая новость, как может показаться на первый взгляд.

    • Киев объяснил удар по пляжу Севастополя

      В Киеве объяснили, зачем был нанесен удар по севастопольскому пляжу американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Из выступления советника офиса президента Украины Михаила Подоляка стало ясно, что связь с реальностью окончательно утрачена киевской верхушкой.

    • Пентагон и Брюссель наказали Грузию

      Евросоюз заморозил процесс вступления Грузии в Евросоюз, а США отказались поддерживать грузинскую армию деньгами. И то, и другое – наказание за принятие закона об иноагентах. Но если власти Грузии дадут слабину, им придется заплатить гораздо дороже.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............