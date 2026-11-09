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Кабмин включил титан в перечень редких металлов
Правительство опубликовало распоряжение о включении титана в перечень редких металлов, а изделий из марганца – в список высокотехнологичной продукции.
Кабмин официально отнес титан к категории редких металлов в соответствии с опубликованным распоряжением, передает ТАСС. Кроме того, документ вносит изделия из марганца в перечень продукции с высокой долей добавленной стоимости.
Уточняется, что речь идет о товарах, производимых с использованием добытых дефицитных видов твердых полезных ископаемых.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Минприроды сообщили о вхождении России в тройку мировых лидеров по объемам запасов титана.
В мае американские предприятия резко нарастили объемы приобретения российских титановых изделий.