Кабмин включил титан в перечень редких металлов

Tекст: Дарья Григоренко

Кабмин официально отнес титан к категории редких металлов в соответствии с опубликованным распоряжением, передает ТАСС. Кроме того, документ вносит изделия из марганца в перечень продукции с высокой долей добавленной стоимости.

Уточняется, что речь идет о товарах, производимых с использованием добытых дефицитных видов твердых полезных ископаемых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Минприроды сообщили о вхождении России в тройку мировых лидеров по объемам запасов титана.

В мае американские предприятия резко нарастили объемы приобретения российских титановых изделий.