География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.9 комментариев
Анапа получила статус курорта федерального значения
Правительство наделило Анапу статусом курорта федерального значения
Кабмин наделил муниципальный округ Анапа в Краснодарском крае статусом курорта федерального значения.
Соответствующее постановление правительства размещено на портале официально опубликованных правовых актов. «Признать расположенную в Краснодарском крае территорию муниципального образования муниципальный округ город-курорт Анапа общей площадью 98186 га курортом федерального значения Анапа», – говорится в документе.
Уточняется, что реализация постановления осуществляется в пределах установленной правительством предельной численности работников Минздрава и бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель правительства Михаил Мишустин объявил о решении перераспределить до 3 млрд рублей на строительство инфраструктуры для курортов в Адыгее, Бурятии и Тверской области.
В сентябре Министерство здравоохранения предложило наделить статусом курортов федерального значения ряд населенных пунктов в Геленджике.